Нижегородская школьница подозревается в незаконном обороте наркотиков Происшествия

Фото: СК РФ

Нижегородская школьница подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 31 января 2017 года.Согласно информации, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконно приобретение, хранение наркотических средств).По версии следствия, вечером 12 января в подъезде дома по ул. Пермякова Автозаводского района при личном досмотре у подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли "спайсы" общей массой 0,43 гр, которые, согласно заключению эксперта, являются наркотическим средством."Она вызвала подозрение у сотрудников правоохранительных органов, которые предположили что девушка находится в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.Подозреваемая обучается в школе, на профилактических учетах не состоит.