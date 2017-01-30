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Происшествия

Нижегородская школьница подозревается в незаконном обороте наркотиков

31 января 2017 10:49  [350] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Нижегородская школьница подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 31 января 2017 года.

Согласно информации, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконно приобретение, хранение наркотических средств).

По версии следствия, вечером 12 января в подъезде дома по ул. Пермякова Автозаводского района при личном досмотре у подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли "спайсы" общей массой 0,43 гр, которые, согласно заключению эксперта, являются наркотическим средством.

"Она вызвала подозрение у сотрудников правоохранительных органов, которые предположили что девушка находится в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Подозреваемая обучается в школе, на профилактических учетах не состоит.

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