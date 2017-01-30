Доследственная проверка проводится по факту смерти на пожаре двух пенсионеров в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, днем 30 января после тушения пожара сотрудники МЧС в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по ул. Краснодонцев Автозаводского района обнаружили



Погибшие хозяева - 61-летний мужчина и его 59-летняя жена - находились в одной из комнат, в которой, предположительно, и произошло возгорание.



"При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительной информации, мужчина являлся инвалидом, не передвигался. Его жена курила. В качестве одной из версий произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении.



Назначена пожарно-техническая экспертиза. Доследственная проверка проводится по факту смерти на пожаре двух пенсионеров в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 31 января 2017 года.Согласно информации, днем 30 января после тушения пожара сотрудники МЧС в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по ул. Краснодонцев Автозаводского района обнаружили тела двух пенсионеров Погибшие хозяева - 61-летний мужчина и его 59-летняя жена - находились в одной из комнат, в которой, предположительно, и произошло возгорание."При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительной информации, мужчина являлся инвалидом, не передвигался. Его жена курила. В качестве одной из версий произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении.Назначена пожарно-техническая экспертиза.

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