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Культура и отдых

ЗАО "СМУ-77" выиграло аукцион на ремонт фасада корпуса НГПУ в Нижнем Новгороде

31 января 2017 12:25  [138] Культура и отдых
Корпус НГПУ на пересечении ул. Ульянова, пл. Минина, ул. Варварской, 1/3-2 (литер Б), (литер А, А1) в Нижнем Новгороде (Фото: google maps)

Корпус НГПУ на пересечении ул. Ульянова, пл. Минина, ул. Варварской, 1/3-2 (литер Б), (литер А, А1) в Нижнем Новгороде

Фото: google maps

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) ЗАО "СМУ-77" признано победителем аукциона на проведение ремонта фасада корпуса НГПУ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта гозакупок.

Согласно информации, здание является памятником – объектом культурного наследия (ОКН). Реставрационные работы планируется проводить на части фасада дома по ул. Ульянова и дворового фасада здания ОКН – здания губернской мужской гимназии, где преподавали и учились многие известные деятели науки и культуры. ОКН расположено на пересечении ул. Ульянова, пл. Минина, ул. Варварской, 1/3-2 (литер Б), (литер А, А1).

Начало работ – апрель 2017 года, окончание – сентябрь 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 10,2 млн рублей.

Победителем аукциона конкурсная комиссия признала закрытое акционерное общество "СМУ-77" (почтовый адрес: Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.1, пом. П1), предложившее цену контракта в 9,3 млн рублей. Генеральный директор - Владимир Молоканов, фирма осуществляет деятельность с января 2013 года. Уставной капитал 10 тысяч рублей.

Напомним также, что первый этап ремонтных работ был завершен в 2015 году.

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