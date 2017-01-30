ЗАО "СМУ-77" выиграло аукцион на ремонт фасада корпуса НГПУ в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Корпус НГПУ на пересечении ул. Ульянова, пл. Минина, ул. Варварской, 1/3-2 (литер Б), (литер А, А1) в Нижнем Новгороде Фото: google maps (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) ЗАО "СМУ-77" признано победителем аукциона на проведение ремонта фасада корпуса НГПУ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта гозакупок.



Согласно информации, здание является памятником – объектом культурного наследия (ОКН). Реставрационные работы планируется проводить на части фасада дома по ул. Ульянова и дворового фасада здания ОКН – здания губернской мужской гимназии, где преподавали и учились многие известные деятели науки и культуры. ОКН расположено на пересечении ул. Ульянова, пл. Минина, ул. Варварской, 1/3-2 (литер Б), (литер А, А1).



Начало работ – апрель 2017 года, окончание – сентябрь 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 10,2 млн рублей.



Победителем аукциона конкурсная комиссия признала закрытое акционерное общество "СМУ-77" (почтовый адрес: Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.1, пом. П1), предложившее цену контракта в 9,3 млн рублей. Генеральный директор - Владимир Молоканов, фирма осуществляет деятельность с января 2013 года. Уставной капитал 10 тысяч рублей.



ЗАО "СМУ-77" признано победителем аукциона на проведение ремонта фасада корпуса НГПУ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта гозакупок.Согласно информации, здание является памятником – объектом культурного наследия (ОКН). Реставрационные работы планируется проводить на части фасада дома по ул. Ульянова и дворового фасада здания ОКН – здания губернской мужской гимназии, где преподавали и учились многие известные деятели науки и культуры. ОКН расположено на пересечении ул. Ульянова, пл. Минина, ул. Варварской, 1/3-2 (литер Б), (литер А, А1).Начало работ – апрель 2017 года, окончание – сентябрь 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 10,2 млн рублей.Победителем аукциона конкурсная комиссия признала закрытое акционерное общество "СМУ-77" (почтовый адрес: Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.1, пом. П1), предложившее цену контракта в 9,3 млн рублей. Генеральный директор - Владимир Молоканов, фирма осуществляет деятельность с января 2013 года. Уставной капитал 10 тысяч рублей. Напомним также , что первый этап ремонтных работ был завершен в 2015 году.

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