Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
31 января 2017 18:28  [93] "Федеральная власть видит решимость региональных органов бороться с проблемами отходов", - Андрей Лебедев
31 января 2017 18:10  [148] Отделение реанимации открылось в областном онкодиспансере в Нижнем Новгороде после реконструкции 31 января
31 января 2017 16:47  [226] Нижегородское минэкологии презентовало электронную модель схемы обращения с отходами
31 января 2017 16:38  [136] Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области 23-29 января увеличилась на 27% по сравнению с предыдущей неделей
31 января 2017 16:16  [260] Движение трамваев по маршруту №11 в Нижнем Новгороде приостанавливается до мая
31 января 2017 14:17  [223] Более 30 граждан Сирии получили временное убежище в Нижегородской области в 2016 году
31 января 2017 13:55  [144] Правительство РФ выделило Нижегородской области 36 млн рублей на мелиорацию сельхозземель в 2017 году
31 января 2017 13:20  [179] Нижегородская область получит 500 млн рублей федеральных субсидий на уменьшение экоущерба от свалок
31 января 2017 12:34  [554] Нижегородский "Детский центр Зайцева" оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии
31 января 2017 10:31  [257] Авиарейсы из Ульяновска в Нижний Новгород возобновит компания "Авиа Менеджмент Груп" в феврале 2017 года
Общество

Нижегородский "Детский центр Зайцева" оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии

31 января 2017 12:34  [554] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский частный "Детский центр Зайцева" оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии. Об этом сообщает прокуратура региона 31 января 2017 года.

Согласно информации, ведомство подало заявление в арбитражный суд области о привлечении частного учреждения досуга и развития к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ.

По материалам дела в картотеке арбитражного суда, проведенная в октябре-ноябре 2016 года прокуратурой Советского района проверка выявила, что указанный детский центр, расположенный по адресу: Нижний Новгород, ул. Рокоссовского, д.5, осуществляет свою деятельность по воспитанию и эстетическому развитию детей без лицензии на образовательную деятельность.

Также было установлено, что в деятельности центра "содержатся признаки образовательной деятельности".

"Ответчиком факт осуществления учреждением образовательного процесса без соответствующей лицензии не оспаривается", - говорится в материалах дела. Решением суда частное учреждение досуга и развития "Детский центр Зайцева" оштрафовано на 40 тысяч рублей.

Ранее на ту же сумму был оштрафован "Центр развития детей Gold Kids" (частный детский сад) – также за осуществление образовательной деятельности без лицензии.

СПРАВКА:
Частное учреждение досуга и развития "Детский центр Зайцева" зарегистрировано в 2013 году. Директор – Вера Волкова, учредители – Вера Волкова и Максим Дарьенков. Основной вид деятельности - дополнительное образование детей и взрослых.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph