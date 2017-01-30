Нижегородский "Детский центр Зайцева" оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии Общество

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Согласно информации, ведомство подало заявление в арбитражный суд области о привлечении частного учреждения досуга и развития к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ.



По материалам дела в картотеке арбитражного суда, проведенная в октябре-ноябре 2016 года прокуратурой Советского района проверка выявила, что указанный детский центр, расположенный по адресу: Нижний Новгород, ул. Рокоссовского, д.5, осуществляет свою деятельность по воспитанию и эстетическому развитию детей без лицензии на образовательную деятельность.



Также было установлено, что в деятельности центра "содержатся признаки образовательной деятельности".



"Ответчиком факт осуществления учреждением образовательного процесса без соответствующей лицензии не оспаривается", - говорится в материалах дела. Решением суда частное учреждение досуга и развития "Детский центр Зайцева" оштрафовано на 40 тысяч рублей.







СПРАВКА:

Частное учреждение досуга и развития "Детский центр Зайцева" зарегистрировано в 2013 году. Директор – Вера Волкова, учредители – Вера Волкова и Максим Дарьенков. Основной вид деятельности - дополнительное образование детей и взрослых. Нижегородский частный "Детский центр Зайцева" оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии. Об этом сообщает прокуратура региона 31 января 2017 года.Согласно информации, ведомство подало заявление в арбитражный суд области о привлечении частного учреждения досуга и развития к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ.По материалам дела в картотеке арбитражного суда, проведенная в октябре-ноябре 2016 года прокуратурой Советского района проверка выявила, что указанный детский центр, расположенный по адресу: Нижний Новгород, ул. Рокоссовского, д.5, осуществляет свою деятельность по воспитанию и эстетическому развитию детей без лицензии на образовательную деятельность.Также было установлено, что в деятельности центра "содержатся признаки образовательной деятельности"."Ответчиком факт осуществления учреждением образовательного процесса без соответствующей лицензии не оспаривается", - говорится в материалах дела. Решением суда частное учреждение досуга и развития "Детский центр Зайцева" оштрафовано на 40 тысяч рублей. Ранее на ту же сумму был оштрафован "Центр развития детей Gold Kids" (частный детский сад) – также за осуществление образовательной деятельности без лицензии.СПРАВКА:Частное учреждение досуга и развития "Детский центр Зайцева" зарегистрировано в 2013 году. Директор – Вера Волкова, учредители – Вера Волкова и Максим Дарьенков. Основной вид деятельности - дополнительное образование детей и взрослых.

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