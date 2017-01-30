Более 30 граждан Сирии получили временное убежище в Нижегородской области в 2016 году Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Более 30 граждан Сирии получили временное убежище в Нижегородской области в 2016 году. Об этом начальник отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области Светлана Степанова сообщила на пресс-конференции 31 января 2017 года.



Она добавила, что временное убежище в прошлом году также получили два гражданина Пакистана.



По словам Степановой, в 2016 году отмечен рост получения гражданства иностранцами, проживающими в регионе. Он составил 70,5%. Более трети из этих 5169 иностранцев ранее прибыли из Украины. Степанова отметила, что цель получения гражданства ставят перед собой около 10% прибывающих на территорию Нижегородской области иностранных граждан.



"Первый шаг к этому – получение разрешения на временное проживание сроком на три года. Документ дает право проживать на территории субъекта и осуществлять трудовую деятельность. В 2016 году было выдано около семи тысяч таких разрешений, а в целом разрешено проживать более чем восьми тысячам человек. Всего в данный момент по разрешению в регионе проживает более 12 тысяч человек", - добавила она.



Присутствующий на пресс-конференции начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области Владимир Лохин сообщил, что за 2016 год в регионе на учет было поставлено 195 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что соответствует уровню 2015 года.



"В настоящее время на территории области проживает чуть более 50 тысяч иностранных граждан. В основном цель их пребывания – трудовая деятельность. Патент на ее осуществление в 2016 году оформили 23 тысячи иностранцев, что позволило пополнить бюджет области на 397 млн рублей. Это на 34% больше, чем в 2015 году", - сообщил Лохин. Он отметил, что наибольшее количество иностранцев прибывает в регион из стран ближнего зарубежья, в частности из Узбекистана и Украины. Из числа стран с визовым режимом лидируют граждане Германии и Китая.



По информации Владимира Лохина, в 2016 году было оформлено более 1,6 тысячи разрешений на работу иностранных граждан из стран, с которыми установлен визовый режим. Это на 25,5% меньше, чем в 2015 году. Из числа квалифицированных специалистов разрешение на работу оформили 73 человека, большинство из которых прибыли из Китая и Чехии. Из числа высококвалифицированных специалистов разрешения оформили 112 человек. Это в основном граждане Германии, Чехии, Индии, Австрии.



Более 30 граждан Сирии получили временное убежище в Нижегородской области в 2016 году. Об этом начальник отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области Светлана Степанова сообщила на пресс-конференции 31 января 2017 года.Она добавила, что временное убежище в прошлом году также получили два гражданина Пакистана.По словам Степановой, в 2016 году отмечен рост получения гражданства иностранцами, проживающими в регионе. Он составил 70,5%. Более трети из этих 5169 иностранцев ранее прибыли из Украины. Степанова отметила, что цель получения гражданства ставят перед собой около 10% прибывающих на территорию Нижегородской области иностранных граждан."Первый шаг к этому – получение разрешения на временное проживание сроком на три года. Документ дает право проживать на территории субъекта и осуществлять трудовую деятельность. В 2016 году было выдано около семи тысяч таких разрешений, а в целом разрешено проживать более чем восьми тысячам человек. Всего в данный момент по разрешению в регионе проживает более 12 тысяч человек", - добавила она.Присутствующий на пресс-конференции начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области Владимир Лохин сообщил, что за 2016 год в регионе на учет было поставлено 195 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что соответствует уровню 2015 года."В настоящее время на территории области проживает чуть более 50 тысяч иностранных граждан. В основном цель их пребывания – трудовая деятельность. Патент на ее осуществление в 2016 году оформили 23 тысячи иностранцев, что позволило пополнить бюджет области на 397 млн рублей. Это на 34% больше, чем в 2015 году", - сообщил Лохин. Он отметил, что наибольшее количество иностранцев прибывает в регион из стран ближнего зарубежья, в частности из Узбекистана и Украины. Из числа стран с визовым режимом лидируют граждане Германии и Китая.По информации Владимира Лохина, в 2016 году было оформлено более 1,6 тысячи разрешений на работу иностранных граждан из стран, с которыми установлен визовый режим. Это на 25,5% меньше, чем в 2015 году. Из числа квалифицированных специалистов разрешение на работу оформили 73 человека, большинство из которых прибыли из Китая и Чехии. Из числа высококвалифицированных специалистов разрешения оформили 112 человек. Это в основном граждане Германии, Чехии, Индии, Австрии. Напомним , иностранцы совершили 335 преступлений на территории Нижегородской области в 2016 году. Это на 4% больше, чем в 2015 году, и составляет менее 1% от общего количества совершенных за год в регионе преступлений.

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