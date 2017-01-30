Движение трамваев по маршруту №11 в Нижнем Новгороде приостанавливается до мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



"Решение о временном прекращении движения трамваев по этому маршруту принимается ежегодно, в связи с сезонным низким пассажиропотоком. В прошлом году трамвай приостановил работу 11 января и вернулся на маршрут весной. Также произойдет и в этом году", - пояснили в администрации.







Движение трамваев по маршруту №11 по маршруту "Благовещенская площадь - Черный пруд" в Нижнем Новгороде приостанавливается с 1 февраля до 9 мая 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города."Решение о временном прекращении движения трамваев по этому маршруту принимается ежегодно, в связи с сезонным низким пассажиропотоком. В прошлом году трамвай приостановил работу 11 января и вернулся на маршрут весной. Также произойдет и в этом году", - пояснили в администрации. Напомним , что по этой же причине администрация закрывала движение трамвая №11 и в 2014-2015 гг. Трамвай отсутствовал на маршруте с 1 ноября 2014 года до 27 апреля 2015 года. Аналогичная ситуация сложилась с движением трамвая этого маршрута в зимний период 2013-2014 гг.

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