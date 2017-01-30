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Культура и отдых

Нижегородская администрация опровергла наличие иска о банкротстве МП "Автозаводский парк"

31 января 2017 16:22  [217] Культура и отдых
Центральный парк Автозаводского района (Фото: НИА Нижний Новгород)

Центральный парк Автозаводского района

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация опровергла наличие иска о банкротстве МП "Автозаводский парк".

Как сообщили в администрации города, КУГИ был подан иск всего лишь о взыскании пени по арендным платежам, которые составляют 8 848 рублей. "Отметим, что это обычная юридическая практика, к которой комитет обязан прибегать в случае образования просрочки по платежам контрагентов вне зависимости от их формы собственности. Ни о каком иске о признании муниципального предприятия банкротом речи не идет", - отмечается в сообщении.

Напомним, в картотеке арбитражных дел размещено дело №А43-2280/2017 от 30 января 2017 года. Иск КУГИ к парку обозначен как иск о банкротстве.

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