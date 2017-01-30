Застройщик судится с нижегородской администрацией из-за решения о сносе гостиницы на Гребном канале Бизнес

Застройщик судится с нижегородской администрацией из-за решения о сносе гостиницы на Гребном канале Фото: Соцсеть

(НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев)

Нижегородский облсуд рассмотрит иск о правомерности решения райсуда о сносе шестиэтажного нежилого здания на Гребном канале.Согласно информации в делопроизводстве Нижегородского райсуда, 31 октября 2016 года администрация Нижнего Новгорода подала иск к собственнику недостроенного строения Зауру Идрисову с требованием признать здание самовольной постройкой. Администрация указала, что объект расположен в зоне индивидуальной жилой застройки, однако имеет семь этажей, а потому не является объектом ИЖС.В иске также отмечается, что здание отступает от красной линии, возведено без разрешительной документации и без проведения историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки (участок расположен в границах охраняемого культурного слоя Нижнего Новгорода).Суд в ходе разбирательства установил, что спорный объект недвижимости имеет шесть надземных этажей, в связи с чем, согласился с доводами истца о том, что здание не является объектом ИЖС."С учетом объемов строительства, характера возведенной самовольной постройки, суд находит разумным установить ответчику срок для самостоятельного сноса самовольной постройки в течение шести месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу", - отмечается в решении суда от 21 декабря 2016 года.По данным на 31 января 2017 года решение в силу еще не вступило – оно оспаривается ответчиком в Нижегородском областном суде. На сегодняшний день дата рассмотрения апелляции пока не назначена.Как сообщил НИА "Нижний Новгород" подрядчик по строительству дома, руководитель ООО "Строй-МЭС" Гасан Алиев, собственник участка сначала планировал построить трёхэтажный жилой дом. Но позднее, когда уже была уложена часть кровли, он заявил, что намерен сделать гостиницу и достроить еще три этажа.