Чай, гречка и куриное мясо подорожали почти на 20% в Нижегородской области за 2016 год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Чай, гречка и куриное мясо подорожали почти на 20% в Нижегородской области в 2016-2017 годах. Об этом начальник отдела контроля экономической концентрации управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области Елена Рейнбах сообщила журналистам 31 января 2017 года.



По ее словам, стоимость чая черного байхового с начала прошлого года увеличилась на 21,8% и составила по данным на 17 января 2017 года 52 рубля, цена гречневой крупы выросла на 21,4% - до 105,1 рублей за кг, килограмм курицы подорожал на 17,3% - до 127,8 рублей, куриной грудки - на 17,4% - до 200,5 рублей.



Помимо этого, отметила Елена Рейнбах, в регионе наблюдался рост стоимости сливочного масла: за год 200 грамм этого продукта подорожал на 18,3% - до 100,4 рублей. Комментируя это, представитель УФАС сказала, что ежегодный рост закономерен, но в корреляции с пропорциональным увеличением стоимости молока, из которого изготавливается продукт. Между тем цена на молоко за год выросла лишь на 6,3%, тогда как масло - на 18%. "Это можно расценивать как тревожный фактор", - подчеркнула она.



В целом, по данным УФАС, сейчас в Нижегородской области цены на сливочное масло, ржаной хлеб и говядину в Нижегородской области достигли максимума с начала 2016 года.



Елены Рейнбах сказала, что с 5 декабря 2016 года по 17 января 2017 года произошло повышение розничных цен на ржаной хлеб (рост на 8% - до 43,92 рублей), говядину (рост на 1,4% - до 383,5 рублей за кг), куриную грудку (рост на 5,1% - до 200 рублей за кг).



Кроме того, с 5 декабря по 17 января произошел резкий скачок цен на соль (рост на 26,2% - до 11,2 рублей) и овощи прошлого сезона. В частности цена килограмма картофеля выросла на 22,7% - до 15,3 рублей, репчатого лука - на 11,4% - до 20,17 рублей.



Однако за этот период произошло снижение цен произошло на черный чай (на 6,8% - до 52 рублей) и свинину (на 14,5% - до 210 рублей за кг).



"Отметив такие колебания цен, антимонопольное ведомство направило запросы всем производителям продуктов в регионе, чтобы выявить причины такой динамики в ценах. Мы рассчитываем озвучить предварительные итоги в феврале 2017 года", - подвела итог представитель УФАС.



Чай, гречка и куриное мясо подорожали почти на 20% в Нижегородской области в 2016-2017 годах. Об этом начальник отдела контроля экономической концентрации управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области Елена Рейнбах сообщила журналистам 31 января 2017 года.По ее словам, стоимость чая черного байхового с начала прошлого года увеличилась на 21,8% и составила по данным на 17 января 2017 года 52 рубля, цена гречневой крупы выросла на 21,4% - до 105,1 рублей за кг, килограмм курицы подорожал на 17,3% - до 127,8 рублей, куриной грудки - на 17,4% - до 200,5 рублей.Помимо этого, отметила Елена Рейнбах, в регионе наблюдался рост стоимости сливочного масла: за год 200 грамм этого продукта подорожал на 18,3% - до 100,4 рублей. Комментируя это, представитель УФАС сказала, что ежегодный рост закономерен, но в корреляции с пропорциональным увеличением стоимости молока, из которого изготавливается продукт. Между тем цена на молоко за год выросла лишь на 6,3%, тогда как масло - на 18%. "Это можно расценивать как тревожный фактор", - подчеркнула она.В целом, по данным УФАС, сейчас в Нижегородской области цены на сливочное масло, ржаной хлеб и говядину в Нижегородской области достигли максимума с начала 2016 года.Елены Рейнбах сказала, что с 5 декабря 2016 года по 17 января 2017 года произошло повышение розничных цен на ржаной хлеб (рост на 8% - до 43,92 рублей), говядину (рост на 1,4% - до 383,5 рублей за кг), куриную грудку (рост на 5,1% - до 200 рублей за кг).Кроме того, с 5 декабря по 17 января произошел резкий скачок цен на соль (рост на 26,2% - до 11,2 рублей) и овощи прошлого сезона. В частности цена килограмма картофеля выросла на 22,7% - до 15,3 рублей, репчатого лука - на 11,4% - до 20,17 рублей.Однако за этот период произошло снижение цен произошло на черный чай (на 6,8% - до 52 рублей) и свинину (на 14,5% - до 210 рублей за кг)."Отметив такие колебания цен, антимонопольное ведомство направило запросы всем производителям продуктов в регионе, чтобы выявить причины такой динамики в ценах. Мы рассчитываем озвучить предварительные итоги в феврале 2017 года", - подвела итог представитель УФАС. Напомним , что продукты в Нижегородской области за 11 месяцев 2016 года подорожали на 4,1%.

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