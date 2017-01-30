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Происшествия

Дача и постройки сгорели на площади 120 кв. м в Сокольском г.о. Нижегородской области из-за электрооборудования

01 февраля 2017 09:39  [299] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дачный дом и постройки сгорели в Сокольском г.о. Нижегородской области из-за электрооборудования 31 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в дачном доме в д. Попово в г.о. Сокольский поступило в 03:13. В результате сгорел дачный дом с надворными постройками на общей площади 120 кв.м.

Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Всего за сутки поступили сообщения о четырех пожарах, произошедших в области. Огнем поврежден один жилой дом, одна квартира и два строения. Причинами пожаров стали: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и неисправность печного отопления.

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