Дача и постройки сгорели на площади 120 кв. м в Сокольском г.о. Нижегородской области из-за электрооборудования Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дачный дом и постройки сгорели в Сокольском г.о. Нижегородской области из-за электрооборудования 31 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о пожаре в дачном доме в д. Попово в г.о. Сокольский поступило в 03:13. В результате сгорел дачный дом с надворными постройками на общей площади 120 кв.м.Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.Всего за сутки поступили сообщения о четырех пожарах, произошедших в области. Огнем поврежден один жилой дом, одна квартира и два строения. Причинами пожаров стали: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и неисправность печного отопления.