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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в незаконной реализации муниципальной котельной

01 февраля 2017 10:11  [542] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в незаконной реализации муниципальной котельной. Об этом сообщает прокуратура региона 1 февраля 2017 года.

Согласно информации, 45-летний мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По версии следствия, в 2016 году он обманным путем приобрел права на здание неэксплуатируемой котельной, находящейся на балансе администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода, составил фиктивные документы, подтверждающие факт купли-продажи здания, и зарегистрировал право собственности на здание в управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по области.

Затем он продал здание котельной за 1 млн рублей своим знакомым предпринимателям, которые сделали там ремонт и открыли столовую.

"Администрации района причинен ущерб на сумму почти 4 млн рублей, а обманутым предпринимателям - на сумму 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

На здание бывшей котельной наложен арест. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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