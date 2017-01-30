Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в незаконной реализации муниципальной котельной Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в незаконной реализации муниципальной котельной. Об этом сообщает прокуратура региона 1 февраля 2017 года.Согласно информации, 45-летний мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.По версии следствия, в 2016 году он обманным путем приобрел права на здание неэксплуатируемой котельной, находящейся на балансе администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода, составил фиктивные документы, подтверждающие факт купли-продажи здания, и зарегистрировал право собственности на здание в управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по области.Затем он продал здание котельной за 1 млн рублей своим знакомым предпринимателям, которые сделали там ремонт и открыли столовую."Администрации района причинен ущерб на сумму почти 4 млн рублей, а обманутым предпринимателям - на сумму 1 млн рублей", - говорится в сообщении.На здание бывшей котельной наложен арест. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.