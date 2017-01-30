Мужчина предстанет перед судом в Нижегородской области по обвинению в покушении на убийство четырех человек. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 1 февраля 2017 года.
Согласно информации, 43-летний мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенного из хулиганских побуждений).
По версии следствия, вечером 6 февраля 2016 года обвиняемый находился в своей квартире в п. Новосмолинский Володарского района и совместно с другими родственниками отмечал день рождения супруги. В ночное время к дому подошла группа молодых людей, которые громко разговаривали между собой. Мужчина сделал им замечание с балкона своей квартиры, что в итоге вылилось в словесный конфликт.
После этого обвиняемый, взяв дома принадлежащий ему травматический пистолет, вышел на улицу и выстрелил в упор в двух молодых людей, а также произвел еще несколько выстрелов в других участников конфликта. В результате четверо потерпевших получили телесные повреждения различной степени тяжести, одному из них пуля попала в голову.
Обвиняемый вину не признал, он помещен под домашний арест. Мужчина трудоустроен.
Уголовное дело направлено в суд.
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