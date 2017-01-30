Сормовская ТЭЦ не является источником запаха нефтепродуктов, - Т Плюс Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сормовская ТЭЦ Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" соблюдает требования природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха и не является источником запаха нефтепродуктов, ощущаемого жителями города Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба компании 1 февраля 2017 года."Вместе с тем компания готова осуществить закрытие мазутного хозяйства станции", - говорится в сообщении.Согласно информации, основным топливом Сормовской ТЭЦ является природный газ, мазут служит для нее резервным топливом. В связи с существующими лимитами использования газа и недостаточной пропускной способностью действующего газопровода в течение отопительного сезона станция периодически вынуждена прибегать к сжиганию мазута."Производственный аналитический контроль за выбросами на Сормовской ТЭЦ осуществляется в соответствии с планом-графиком контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). С начала текущего отопительного сезона по настоящее время аварийных и залповых выбросов на Сормовской ТЭЦ не зафиксировано. 29 января в некоторых нижегородских интернет-изданиях появились публикации о запахе нефтепродуктов, "неприятном резком запахе", который ощущают жители ряда улиц Сормовского и Московского районов города. За последние годы данная проблема поднимается в СМИ не впервые. При этом во многих публикациях источник этого запаха связывается с работой Сормовской ТЭЦ", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что ни 29 января, ни в предшествующие дни мазут на Сормовской ТЭЦ не сжигался. Прием мазута с перекачкой из железнодорожных цистерн последний раз производился 6 декабря 2016 года. Следует отметить, что само по себе сжигание мазута не приводит к загрязнению атмосферного воздуха нефтепродуктами, поскольку при сгорании углеводородов они полностью разлагаются на воду и углекислый газ.Станция неоднократно проверялась департаментом Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Последняя внеплановая выездная проверка проводилась с 21 марта по 15 апреля 2016 года. В акте проверки было отмечено, что концентрация загрязняющих веществ, выделяемых от источника выброса Сормовской ТЭЦ, гораздо ниже нормативов ПДВ, установленных для предприятия."Таким образом, Сормовская ТЭЦ не является источником неприятного запаха, ощущаемого жителями Сормовского и Московского районов. Вероятным распространителем запаха могут быть расположенные в этом районе производственные объекты", - резюмируется в сообщении."На окружающей станцию территории функционирует целый ряд мелких промышленных предприятий, по своему масштабу не входящих в сферу государственного федерального надзора. Некоторые из них осуществляют в том числе и нефтеперерабатывающее производство. Проверка соблюдения ими требований природоохранного законодательства муниципальными органами природоохранного надзора, очевидно, помогла бы установить источник неприятного запаха", - говорится в пресс-релизе.В свою очередь Нижегородский филиал Группы "Т Плюс" готов полностью отказаться от использования мазута на Сормовской ТЭЦ. Закрытие мазутного хозяйства позволит существенно сократить площадь санитарно-защитной зоны станции и высвободить земельный участок площадью более 140 тысяч кв. м для застройки, включая строительство нужных в этом районе социальных объектов – школы, ФОКа и др.В компании также уточнили, что отказ от мазута в виде резервного топлива возможен в случае реализации планов по строительству газораспределительной станции "Горбатовка" и дополнительного газопровода на Сормовскую ТЭЦ. Соответствующие инициативы на протяжении ряда лет неоднократно направлялись в органы власти и газоснабжающие организации. Осуществление этих планов было бы в интересах города Нижнего Новгорода и его жителей.