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Происшествия

Ранее судимый нижегородский школьник подозревается в незаконном обороте наркотиков

01 февраля 2017 11:01  [347] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Ранее судимый нижегородский школьник подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 1 февраля 2017 года.

Согласно информации, вечером 21 января 17-летний подросток был задержан полицейскими ну ул. Порядковой в Ленинском районе Нижнего Новгорода. При досмотре стражи порядка обнаружили у школьника курительную смесь массой 0,62 грамма.

В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств). Отмечается, что подозреваемый
состоит на учете у нарколога и в октябре 2016 года уже был осужден за совершение аналогичного преступления.

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