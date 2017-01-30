Ранее судимый нижегородский школьник подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 1 февраля 2017 года.
Согласно информации, вечером 21 января 17-летний подросток был задержан полицейскими ну ул. Порядковой в Ленинском районе Нижнего Новгорода. При досмотре стражи порядка обнаружили у школьника курительную смесь массой 0,62 грамма.
В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств). Отмечается, что подозреваемый
состоит на учете у нарколога и в октябре 2016 года уже был осужден за совершение аналогичного преступления.
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