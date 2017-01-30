Первая очередь ЖК "Маршал Град" в Нижнем Новгороде готова на 80%, – застройщик Общество

Проект ЖК Маршал Град Фото: Маршал Град (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Первая очередь ЖК "Маршал Град" в Нижнем Новгороде готова на 80%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель застройщика



По ее словам, строительные работы по первому дому могут быть завершены уже в ноябре 2017 года. "Это опережение сроков строительства почти на целый год, ведь согласно проектной документации, готовность первой очереди планировалась на III квартал 2018 года", – подчеркнула Татьяна Юрина.



По данным застройщика, на конец января 2017 года "полукольцо" и подземная парковка построены полностью. Выполняются работы по внутренней отделке дома. Продолжается строительство 25-ти этажной "башни", работы в которой ведутся на уровне 16-го этажа.



Напомним, комплекс



"Маршал Град" – это ЖК бизнес-класса, строящийся на Окском съезде. Комплекс отличается удобным расположением в центре города (на месте бывшего училища тыла) и захватывающими панорамными видами на Оку, Молитовский мост, Нижнюю часть города и парк Швейцарию. ЖК Маршал Град – это уникальная возможность приобрести не только жилье, но и идеальное место для отдыха и прогулок. Специально для жителей комплекса создается и облагораживается



Первая очередь ЖК "Маршал Град" в Нижнем Новгороде готова на 80%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель застройщика ЖК "Маршал Град" (ООО "Объектстрой") Татьяна Юрина 31 января 2017 года.По ее словам, строительные работы по первому дому могут быть завершены уже в ноябре 2017 года. "Это опережение сроков строительства почти на целый год, ведь согласно проектной документации, готовность первой очереди планировалась на III квартал 2018 года", – подчеркнула Татьяна Юрина.По данным застройщика, на конец января 2017 года "полукольцо" и подземная парковка построены полностью. Выполняются работы по внутренней отделке дома. Продолжается строительство 25-ти этажной "башни", работы в которой ведутся на уровне 16-го этажа.Напомним, комплекс будет включать в себя четыре жилых кластера, каждый из которых состоит из высотной 25-этажной "башни" и прилегающего к ней "полукольца" с секциями различной этажности."Маршал Град" – это ЖК бизнес-класса, строящийся на Окском съезде. Комплекс отличается удобным расположением в центре города (на месте бывшего училища тыла) и захватывающими панорамными видами на Оку, Молитовский мост, Нижнюю часть города и парк Швейцарию. ЖК Маршал Град – это уникальная возможность приобрести не только жилье, но и идеальное место для отдыха и прогулок. Специально для жителей комплекса создается и облагораживается новая городская набережная ", - говорится в сообщении. Напомним также , что Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов (НГСР) внесла ЖК "Маршал Град" в реестр аккредитованных объектов. "Причем у нас есть аккредитация не только в НГСР, но и более чем в 18 банках по Нижнему Новгороду, а это означает еще и серьезную проверку кредитными учреждениями, что также является своего рода показателем надежности", - отмечала тогда представитель застройщика.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+