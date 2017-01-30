"Ипотека от 11% действует в ЖК "Маршал Град", – Татьяна Юрина Бизнес

Проект ЖК Маршал Град Фото: Маршал Град (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Ипотека от 11% действует в ЖК "Маршал Град", – ссобщила НИА "Нижний Новгород" представитель застройщика



В конце 2016 года перестала действовать ипотека с господдержкой. Впрочем, строительные компании уже нашли способы компенсировать ее отсутствие, например разнообразными совместными программами с банками. Как отметила Татьяна Юрина, отмена господдержки не страшна покупателям ЖК "Маршал Град".



Так, многие банки в Нижнем Новгороде снижают ставки по ипотечному кредитованию для объектов ГК "Династия". В специальной программе банков участвует ЖК "Маршал Град", строящийся на Окском съезде, и ЖК "Зенит" (находится на территории бывшего зенитно-ракетного училища в Советском районе Нижнего Новгорода – прим. НИА "Нижний Новгород").



"При покупке квартиры в этих жилых комплексах действует ставка от 11% годовых", - рассказала Татьяна Юрина.







"Ипотека от 11% действует в ЖК "Маршал Град", – ссобщила НИА "Нижний Новгород" представитель застройщика ЖК "Маршал Град" Татьяна Юрина 31 января 2017 года.В конце 2016 года перестала действовать ипотека с господдержкой. Впрочем, строительные компании уже нашли способы компенсировать ее отсутствие, например разнообразными совместными программами с банками. Как отметила Татьяна Юрина, отмена господдержки не страшна покупателям ЖК "Маршал Град".Так, многие банки в Нижнем Новгороде снижают ставки по ипотечному кредитованию для объектов ГК "Династия". В специальной программе банков участвует ЖК "Маршал Град", строящийся на Окском съезде, и ЖК "Зенит" (находится на территории бывшего зенитно-ракетного училища в Советском районе Нижнего Новгорода – прим. НИА "Нижний Новгород")."При покупке квартиры в этих жилых комплексах действует ставка от 11% годовых", - рассказала Татьяна Юрина. Напомним , ЖК "Маршал Град" будет включать в себя четыре жилых кластера, каждый из которых состоит из высотной 25-этажной "башни" и прилегающего к ней "полукольца" с секциями различной этажности. На сегодняшний день "полукольцо" возведено полностью, "башня" возвышается на уровне 14-го этажа. Ведутся работы по остеклению и внутренней отделке. Готовность первой очереди (дом №1 с двухуровневой подземной парковкой) составляет 70%. Cдача первой жилой группы запланирована на III квартал 2018 года, однако работы ведутся с опережением графика, техническая готовность первого дома будет возможна уже в конце следующего года. Кроме того, застройщик планирует создать на съезде благоустроенную набережную Как сообщалось ранее , Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов (НГСР) внесла ЖК "Маршал Град" в реестр аккредитованных объектов. Жилой комплекс тогда успешно прошел проверку по всем пунктам для соответствия требованиям внесения в реестр. "Причем у нас есть аккредитация не только в НГСР, но и более чем в 18 банках по Нижнему Новгороду, а это означает еще и серьезную проверку кредитными учреждениями, что также является своего рода показателем надежности", - отмечала тогда представитель застройщика.

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