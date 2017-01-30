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Культура и отдых

Нижегородская область получит 14,9 млн рублей федеральных субсидий на обустройство парков в 2017 году

01 февраля 2017 11:39  [296] Культура и отдых
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ выделило Нижегородской области 14,9 млн рублей субсидий на обустройство парков в 2017 году. Об этом сообщается на сайте кабмина 1 февраля 2017 года.

Согласно документу, предельный уровень софинансирования Нижегородской области - 57%.

Субсидии в объёме 500 млн рублей распределены между бюджетами 72 регионов на поддержку обустройства городских парков. При этим использовать субсидии можно только на местах массового отдыха, расположенных в городах с численностью населения до 250 тысяч человек. В Нижегородской области под этот критерий подходят все муниципалитеты, кроме Нижнего Новгорода.

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