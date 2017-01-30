VII фестиваль "Арт-овраг" пройдет в Выксе Нижегородской области 16-18 июня Культура и отдых

VII фестиваль Арт-овраг пройдет в Выксе Нижегородской области 16-18 июня Фото: НИА "Нижний Новгород"



Темой этого года станет "Акватория", фестиваль освоит одну из ключевых акваторий Выксы, Верхне-Выксунский пруд площадью около 300 гектаров.



Планируется, что российские и зарубежные архитекторы и художники построят и спустят на воду пять новых арт-объектов — архитектурных плотов, и создадут дрейфующий парк. "Жители и гости города смогут не только изучать объекты современного искусства Выксы с берега — плоты станут настоящим прогулочным транспортом. Один из плотов будет построен по проекту местных жителей: до 22 февраля фестиваль проводит конкурс на специальный выксунский "Плот мечты", - отмечается в сообщении.



Вторым важнейшим событием фестиваля станет появление в Выксе росписи площадью 10 тысяч кв. метров, которая, как сообщают организаторы, станет самой большой в мире. 16 июня гости фестиваля увидят художественную композицию на стене одного из промышленных корпусов Выксунского металлургического завода. В



Театральная программа фестиваля впервые будет представлена режиссером и драматургом Юрием Муравицким, который создаст экспериментальный спектакль с привлечением жителей Выксы.



В рамках направления "Образование как основа развития" ожидаются лекции, экскурсии, привлечение крупнейших российских образовательных проектов – в планах фестиваля 2017 года создать образовательную платформу, которая позволит выксунцам получить полезные знания в области современной культуры, расширить кругозор, воспользоваться новыми возможностями для самовыражения и стать более счастливыми людьми.



Программа "Арт-Еды" в этом году будет включать в себя семейные воскресные бранчи от "Арт-Оврага" – бесплатные кулинарные мастер-классы, которые начнут проходить в настоящей кулинарной студии в Выксе дважды в месяц, начиная с 19 марта. Изюминкой программы станет знакомство с молекулярной кухней. VII фестиваль "Арт-овраг" пройдет в Выксе Нижегородской области 16-18 июня 2017 года. Об этом сообщают организаторы.Темой этого года станет "Акватория", фестиваль освоит одну из ключевых акваторий Выксы, Верхне-Выксунский пруд площадью около 300 гектаров.Планируется, что российские и зарубежные архитекторы и художники построят и спустят на воду пять новых арт-объектов — архитектурных плотов, и создадут дрейфующий парк. "Жители и гости города смогут не только изучать объекты современного искусства Выксы с берега — плоты станут настоящим прогулочным транспортом. Один из плотов будет построен по проекту местных жителей: до 22 февраля фестиваль проводит конкурс на специальный выксунский "Плот мечты", - отмечается в сообщении.Вторым важнейшим событием фестиваля станет появление в Выксе росписи площадью 10 тысяч кв. метров, которая, как сообщают организаторы, станет самой большой в мире. 16 июня гости фестиваля увидят художественную композицию на стене одного из промышленных корпусов Выксунского металлургического завода. В конкурсе на лучший эскиз росписи можно принять участие до 10 февраля 2017 года.Театральная программа фестиваля впервые будет представлена режиссером и драматургом Юрием Муравицким, который создаст экспериментальный спектакль с привлечением жителей Выксы.В рамках направления "Образование как основа развития" ожидаются лекции, экскурсии, привлечение крупнейших российских образовательных проектов – в планах фестиваля 2017 года создать образовательную платформу, которая позволит выксунцам получить полезные знания в области современной культуры, расширить кругозор, воспользоваться новыми возможностями для самовыражения и стать более счастливыми людьми.Программа "Арт-Еды" в этом году будет включать в себя семейные воскресные бранчи от "Арт-Оврага" – бесплатные кулинарные мастер-классы, которые начнут проходить в настоящей кулинарной студии в Выксе дважды в месяц, начиная с 19 марта. Изюминкой программы станет знакомство с молекулярной кухней.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+