Краевое правительство намерено субсидировать авиаперевозки из Перми в Нижний Новгород в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Краевое правительство намерено предоставить субсидии на авиаперевозки из Перми в Нижний Новгород в 2017 году. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.



Согласно информации, в 2017 году министерством транспорта Пермского края запланированы воздушные перевозки на условиях предоставления субсидии из краевого бюджета по шести маршрутам: из Перми до Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска и Волгограда с частотой два рейса в неделю. На данные цели в бюджете края предусмотрено 61,35 млн рублей.



В этом году в перечень субсидируемых маршрутов, размещенный на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта, пока не вошел ни один из названных маршрутов. В связи с этим глава региона Виктор Басаргин поддержал предложение министерства транспорта Пермского края рассмотреть возможность субсидирования авиарейсов без участия федерального софинансирования.



На сегодняшний день проект постановления правительства края, регламентирующий новый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий организациям воздушного транспорта, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Планируемый срок принятия постановления - март 2017 года.



Краевое правительство намерено предоставить субсидии на авиаперевозки из Перми в Нижний Новгород в 2017 году. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.Согласно информации, в 2017 году министерством транспорта Пермского края запланированы воздушные перевозки на условиях предоставления субсидии из краевого бюджета по шести маршрутам: из Перми до Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска и Волгограда с частотой два рейса в неделю. На данные цели в бюджете края предусмотрено 61,35 млн рублей.В этом году в перечень субсидируемых маршрутов, размещенный на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта, пока не вошел ни один из названных маршрутов. В связи с этим глава региона Виктор Басаргин поддержал предложение министерства транспорта Пермского края рассмотреть возможность субсидирования авиарейсов без участия федерального софинансирования.На сегодняшний день проект постановления правительства края, регламентирующий новый порядок предоставления из краевого бюджета субсидий организациям воздушного транспорта, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Планируемый срок принятия постановления - март 2017 года. Напомним , что Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год.

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