Правительство РФ выделило нижегородскому АПК 370 млн рублей на возмещение процентной ставки по кредитам в 2017 году Экономика

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Согласно документу, субсидии 2017 года в объёме 58,8 млрд рублей распределены между бюджетами 77 субъектов федерации. Нижегородская область получит из федбюджета на эти цели около 370 млн рублей.



Агропромышленный комплекс (АПК) Нижегородской области получит субсидии из бюджета РФ на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в 2017 году. Об этом сообщается на сайте кабмина 31 января 2017 года.Согласно документу, субсидии 2017 года в объёме 58,8 млрд рублей распределены между бюджетами 77 субъектов федерации. Нижегородская область получит из федбюджета на эти цели около 370 млн рублей. Напомним , в 2016 году Правительство РФ на те же цели выделяло нижегородским аграриям в общей сложности около 300 млн рублей

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