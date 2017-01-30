Правительство РФ выделило нижегородскому АПК 370 млн рублей на возмещение процентной ставки по кредитам в 2017 году

Агропромышленный комплекс (АПК) Нижегородской области получит субсидии из бюджета РФ на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в 2017 году. Об этом сообщается на сайте кабмина 31 января 2017 года.
Согласно документу, субсидии 2017 года в объёме 58,8 млрд рублей распределены между бюджетами 77 субъектов федерации. Нижегородская область получит из федбюджета на эти цели около 370 млн рублей.
Напомним
, в 2016 году Правительство РФ на те же цели выделяло нижегородским аграриям в общей сложности около 300 млн рублей
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