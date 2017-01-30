Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
02 февраля 2017 18:39  [486] Арендатор квартиры в Нижнем Новгороде подозревается в убийстве владелицы жилья в ходе ссоры из-за денег
02 февраля 2017 17:39  [146] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа из ревности к бывшей сожительнице
02 февраля 2017 16:38  [153] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в повреждении деревьев заповедника "Керженский" и побоях его сотрудников
02 февраля 2017 13:38  [159] Обвиняемый в стрельбе по толпе житель Нижегородской области предстанет перед судом
02 февраля 2017 13:16  [271] Полицейские выявили незаконную продажу алкоголя и табака в нижегородской кальянной
02 февраля 2017 13:00  [258] Почти на четверть выросло число смертей от отравлений алкоголем в Нижегородской области за 2016 год
02 февраля 2017 12:41  [288] Нижегородский Госохотнадзор просит через суд взыскать с охотника 120 тысяч рублей за убитого лося
02 февраля 2017 12:28  [238] ГУ МВД по Нижегородской области проводит проверку по факту обращения кстовчанки о применении к ней насилия полицейскими
02 февраля 2017 12:12  [1434] Один человек погиб при столкновении четырех авто в Воротынском районе Нижегородской области
02 февраля 2017 11:04  [205] Жительница Нижегородской области приговорена к 15 годам за убийство матери путем поджога ее дома
Происшествия

Мужчина из Балахны Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании гостьи

01 февраля 2017 12:53  [270] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодой мужчина из Балахны Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании гостьи. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону 1 февраля 2017 года.

Следователи полагают, что 26-летний подозреваемый совершил это преступление в ночь на 28 ноября 2016 года во дворе дома по ул. Северная г. Балахна. Потерпевшая 39-летняя женщина вечером 27 ноября со своим сожителем находились в гостях у подозреваемого, но гражданский муж женщины ушел домой раньше. Когда потерпевшая тоже пошла домой, молодой человек догнал ее на улице, ударил, а потом изнасиловал.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Свою вину он признал. Сейчас расследование дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
В СУ СК отметили, что молодой человек ранее не судим и не трудоустроен.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph