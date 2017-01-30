Мужчина из Балахны Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании гостьи Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Следователи



Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Свою вину он признал. Сейчас расследование дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В СУ СК отметили, что молодой человек ранее не судим и не трудоустроен. Молодой мужчина из Балахны Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании гостьи. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону 1 февраля 2017 года.Следователи полагают , что 26-летний подозреваемый совершил это преступление в ночь на 28 ноября 2016 года во дворе дома по ул. Северная г. Балахна. Потерпевшая 39-летняя женщина вечером 27 ноября со своим сожителем находились в гостях у подозреваемого, но гражданский муж женщины ушел домой раньше. Когда потерпевшая тоже пошла домой, молодой человек догнал ее на улице, ударил, а потом изнасиловал.Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Свою вину он признал. Сейчас расследование дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.В СУ СК отметили, что молодой человек ранее не судим и не трудоустроен.

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