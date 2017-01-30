Нижегородские и московские студенты начали зимние учеты млекопитающих в Керженском заповеднике Общество

Следы зайца Фото: Государственный заповедник "Керженский"

Нижегородские и московские студенты начали зимние маршрутные учеты млекопитающих в ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский" (пос. Рустай Борского г.о. Нижегородской области). Об этом сообщили в заповеднике 31 января 2017 года.Согласно информации, группа нижегородских студентов заехала в заповедник на кордон Черноречье в минувшие. Вторая группа - семь студентов различных московских вузов - приехала 30 января и отправились на кордон Черноозерье.Их задача – начать зимние маршрутные учеты и проложить лыжные маршруты, по которым далее будут проводить учеты сотрудники заповедника. Всего в Керженском заповеднике планируется проложить маршруты протяженностью более 300 км: 26 штук протяженностью около 12 км каждый.Предполагается, волонтеры по следам на снегу подсчитают численность млекопитающих: лося, кабана, рыси, волка, лисицы, куниц, белки, зайца, и других животных. Каждый маршрут придется пройти дважды: в первый день делается "затирка" следов - учетчик, проходя маршрут, затирает все пересекаемые следы, чтобы при прохождении маршрута на следующий день отмечать только вновь появившиеся.СПРАВКА:Зимние маршрутные учеты в Керженском заповеднике проводятся ежегодно в феврале по той же методике, что и в охотничьих хозяйствах. Но, в отличие от заказников, где по численности животных вычисляются лимиты на их отстрел, в заповеднике учеты проводятся с чисто научными целями, изучается динамика изменения численности этих животных на территории заповедника. Методика учета основана на том, что число пересечений следов животных учитываемого вида с маршрутом прямо пропорционально плотности населения этого вида.