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Культура и отдых

Чувашский ТЮЗ впервые побывает с гастролями в Нижнем Новгороде 18 февраля

01 февраля 2017 13:45  [214] Культура и отдых
Сцена из спектакля Дело святое (Фото: Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля)

Сцена из спектакля Дело святое

Фото: Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля

Чувашский ТЮЗ впервые побывает с гастролями в Нижнем Новгороде 18 февраля 2017 года. Об этом сообщается на сайте театра.

Согласно информации, Чувашский государственный театр юного зрителя им.Сеспеля (Молодежный театр) привезет в Нижний Новгород спектакль "Дело святое".

"Трагикомедия "Кая юлнă юрату" ("Дело святое") башкирского драматурга Флорида Булякова - это история пожилой семейной пары, вспоминающей свою ушедшую жизнь, полную как светлых воспоминаний, так и непоправимых ошибок. Найдут ли муж и жена самые главные и самые необходимые слова, которые помогут им понять и простить друг друга? Какова цена человеческих ошибок? И что в нашей жизни действительно имеет ценность перед лицом вечности?", - отмечается в пресс-релизе театра.

В 2013 году спектакль был включен в программу гастролей "Халал" в Республике Башкортостан, поддержанных Минкультуры России. В ролях: заслуженный артист России, народный артист Чувашии Василий Павлов, заслуженная артистка Чувашии Венера Пайгильдина, актеры Леонид Яргейкин, Николай Тарасов, Алина Зайцева.

Как пояснили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе театра, тур состоится в рамках программы гастролей, организованных башкирскими диаспорами в России.

"В этой постановке можно услышать настоящую живую башкирскую речь, познакомиться с традициями. Наш театр посетил разные города России с этим спектаклем. Из всех этих поездок мы поняли, что каким бы сложным ни было финансовое положение, задача театров - нести просвещение и знакомить зрителя не только с языком, но и с культурой разных народов. Мы надеемся, что эта поездка станет началом нашего плодотворного сотрудничества с Нижним Новгородом", - отметили в пресс-службе.

Постановка будет показана в Доме советов ветеранов (пр. Октября, 23), начало в 17:00.

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