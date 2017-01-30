Нижегородская область получит из бюджета РФ 300 млн рублей на строительство школ и детсадов в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, подписанным 28 января 2017 года распоряжением распределены 25 млрд рублей субсидий между 57 регионами. Они направляются в рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013–2020 годы на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации. Нижегородская область получит на эти цели 300,3 млн рублей.



Ожидается, что в 2017 году в общеобразовательных организациях страны будут созданы не менее 98 тысяч новых мест.



Нижегородская область получит из бюджета РФ 300 млн рублей на создание новых мест в образовательных учреждениях в 2017 году. Об этом говорится в документах на сайте правительства РФ.Согласно информации, подписанным 28 января 2017 года распоряжением распределены 25 млрд рублей субсидий между 57 регионами. Они направляются в рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013–2020 годы на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации. Нижегородская область получит на эти цели 300,3 млн рублей.Ожидается, что в 2017 году в общеобразовательных организациях страны будут созданы не менее 98 тысяч новых мест. Напомним , на январь 2017 года в Нижегородской области ведется строительство пяти объектов общего образования, из которых три планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году: это школа на 1 тысячу мест в микрорайоне Красногорка городского округа Бор, школа на 900 мест в городе Павлово и школа на 150 мест в селе Натальино Навашинского района. Другие два объекта должны быть введены в эксплуатацию в 2018 году: пристрой к зданию Тонкинской школы на 400 мест и школа на 425 мест в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района.

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