Знает ли сити-менеджер, какой департамент отвечает за ситуацию со студией Хабенского, - анонс "Нижегородского рабочего" Общество

Знает ли сити-менеджер, какой департамент отвечает за ситуацию с нижегородской студией творческого развития Константина Хабенского, и что думает о ней актер Максим Аверин - подробности в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий" от 1 февраля 2017 года.



Как уже сообщал "НР", минувшей осенью нижегородская студия творческого развития Константина Хабенского переживала кризис: у педагогов студии подошли к концу контракты, оформить которые ранее помогала администрация города. Долгое время учителя, а среди них сплошь известные актеры и режиссеры, такие как Юлия Муранова, Лев Харламов, занимались с детьми на бесплатной основе. На переговоры с новым руководством города и департамента культуры приезжал представитель Константина Хабенского, чиновники пообещали помочь решить эту деликатную проблему. На этой неделе "НР" поинтересовался у главы администрации Сергея Белова, есть ли подвижки в данном деле. "Это вопрос к департаменту образования", - внезапно ответил сити-менеджер, явно не желавший рассуждать на эту тему. Хотя до сих пор взаимодействием со студией занимался департамент культуры... Планы студии по участию в фестивале "Оперение", а также интервью с известным актером Максимом Авериным, который провел для нижегородских ребят мастер-класс, читайте в материале Светланы Кукиной.



Из названия департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства решено убрать слово "инвестиции" - заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина сообщила об этом на заседании комиссии городской Думы по местному самоуправлению. "Инвестиции по линии департамента "просели", - заявила она. - Инвестиций в общепринятом смысле в Нижнем нет. Если уберем одно слово из названия департамента - ничего не изменится. Инвестициями никто не занимался раньше, не будет и сейчас". Тем более удивительно это звучит из уст заместителя главы администрации города в то время, как сам глава пару недель назад заявлял буквально следующее: "Вы знаете, мы рады любому инвестору. Я лично готов встречаться с инвестором и предлагать ему варианты развития города Нижнего Новгорода, лишь бы они приходили. Мы готовы создавать им условия". Как объяснил сити-менеджер эти противоречия, и что думают промышленники о роли и названии важнейшего департамента администрации города, читайте в статье Хельги Гырцони и Максима Егорова.



В нижегородском Институте биологии и биомедицины работают над продлением жизни человека, ищут лекарство от болезни Альцгеймера и... создают "костюм Железного человека". "Смотрели фильм "Железный человек"? - спрашивает кандидат физико-математических наук Алексей Сергеевич Пимашкин. - Все мы здесь трудимся над созданием "текстильно-пластикового человека"! Я имею в виду костюм, оснащенный вибромотором, как в смартфоне. Аналог есть в Америке. Но тот костюм только реагирует на движение, а наш должен еще и отвечать за них. На данном этапе мы создаем костюм, который будет сообщать, например, спортсмену, насколько верно он выполнил то или иное движение". Подробности в материале Яны Ляминой.



Как нижегородец Михаил Лысов добился звания "Лучший папа страны"? Сам Михаил вырос в обычной семье. Михаил вспоминает, как любил мастерить с папой разные изделия, потому что его отец был "с золотыми руками". За свою юность Михаил Анатольевич где только не учился, но высшего образования у него пока нет. Поэтому сейчас в свои 38 лет он учится в ННГУ - получает специальность в сфере "государственное муниципальное управление" - и работает сменным мастером на полиграфическом предприятии. И, несмотря на учебу и работу, молодой папа успевает организовывать интересный досуг и своим двум сыновьям, и ребятам из школы, в которой они учатся. Как ему все удается, читайте в статье Алексея Гаврилова.

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