"Построенные до 2010 года дома Дзержинска Нижегородской области находятся в зоне риска из-за карста", - Роман Шилов Общество

Роман Шилов Фото: Зеленый патруль



По его словам, 2010 год – своеобразная точка водораздела, когда на смену устаревшим СНиПам пришли СП (своды правил), которые ужесточили требования к жилищному строительству и стали обязательными. "Жители, проживающие в домах построенных после 2010 года, могут спать спокойно. Остальным нужно быть начеку – "карстовый апокалипсис" может постучаться в любом из старых домов, и тому есть объяснение", - заявил эксперт.



Он также добавил, что "основная подземная защита домов от карста – это правильно рассчитанные для конкретного участка фундаменты. Для надземной части домов – это монолитные противокарстовые железобетонные пояса, разгрузочные пояса, диафрагмы жесткости. Но все это стало обязательным лишь в 2010-м".



Как отметил руководитель центра, до 2010 года проектировщики и строители руководствовались СНиПами, которые были приняты еще в 80-е годы прошлого века. "Они просто устарели! К тому же, начиная с 60-х годов, все дома в СССР строились по общим типовым проектам, которые, естественно, далеко не всегда предусматривали необходимую противокарстовую защиту. То есть защиту от карста могли сделать, а могли и не сделать. Все мы прекрасно понимаем, что типовой проект не всегда подходил под конкретные геологические условия участка. К тому же у строек эпохи социализма имелись свои особенности и не всегда хорошие. Дома часто сдавались второпях, к круглым датам, к юбилеям партийных вождей. Строили, будто штурмовали – говорил мой дед. Было даже такое слово жаргонное - "штурмовщина", - рассказал Шилов.



Эксперт напомнил, что "печально известный



"Я и мои коллеги обошли сотни старых жилых домов Дзержинска. Трещины есть примерно на каждом втором. Думаю, что весна и лето-2017 для жителей Дзержинска станет тревожной. Большие зимние перепады температур и огромное количество снега. Все это означает, что будет много талой воды и подземных вод тоже. Не все старые постройки это выдержат", - уверен руководитель центра.



По мнению эксперта, на вопрос, что делать, ответ один: прежде всего, быть бдительными. "Ну а самый верный способ, он же, правда, и самый хлопотный – нужно отыскать дома, построенные после 2010 года и туда переселиться: жизнь всего одна", - резюмирует он.







"Построенные до 2010 года дома Дзержинска Нижегородской области находятся в зоне риска из-за карстовых явлений", - считает руководитель центра экологических действий "Зеленый патруль" Роман Шилов.По его словам, 2010 год – своеобразная точка водораздела, когда на смену устаревшим СНиПам пришли СП (своды правил), которые ужесточили требования к жилищному строительству и стали обязательными. "Жители, проживающие в домах построенных после 2010 года, могут спать спокойно. Остальным нужно быть начеку – "карстовый апокалипсис" может постучаться в любом из старых домов, и тому есть объяснение", - заявил эксперт.Он также добавил, что "основная подземная защита домов от карста – это правильно рассчитанные для конкретного участка фундаменты. Для надземной части домов – это монолитные противокарстовые железобетонные пояса, разгрузочные пояса, диафрагмы жесткости. Но все это стало обязательным лишь в 2010-м".Как отметил руководитель центра, до 2010 года проектировщики и строители руководствовались СНиПами, которые были приняты еще в 80-е годы прошлого века. "Они просто устарели! К тому же, начиная с 60-х годов, все дома в СССР строились по общим типовым проектам, которые, естественно, далеко не всегда предусматривали необходимую противокарстовую защиту. То есть защиту от карста могли сделать, а могли и не сделать. Все мы прекрасно понимаем, что типовой проект не всегда подходил под конкретные геологические условия участка. К тому же у строек эпохи социализма имелись свои особенности и не всегда хорошие. Дома часто сдавались второпях, к круглым датам, к юбилеям партийных вождей. Строили, будто штурмовали – говорил мой дед. Было даже такое слово жаргонное - "штурмовщина", - рассказал Шилов.Эксперт напомнил, что "печально известный дом на Буденного 6А , из которого эвакуировали жителей, построен в 1976 году. Он из тех самых типовых домов времен "штурмовщины". А сколько еще в Дзержинске подобных старых домов, которые теперь трещат по швам? Внимательно посмотрите на свои "хрущевки" и "панельки". А что там скрывается под землей?""Я и мои коллеги обошли сотни старых жилых домов Дзержинска. Трещины есть примерно на каждом втором. Думаю, что весна и лето-2017 для жителей Дзержинска станет тревожной. Большие зимние перепады температур и огромное количество снега. Все это означает, что будет много талой воды и подземных вод тоже. Не все старые постройки это выдержат", - уверен руководитель центра.По мнению эксперта, на вопрос, что делать, ответ один: прежде всего, быть бдительными. "Ну а самый верный способ, он же, правда, и самый хлопотный – нужно отыскать дома, построенные после 2010 года и туда переселиться: жизнь всего одна", - резюмирует он. Напомним , администрация Дзержинска продлила запрет на посещение аварийного дома до 1 марта 2017 года. Как сообщалось в феврале 2014 года, администрация Дзержинска заключила договор об информационном сотрудничестве с центром экологических действий "Зеленый патруль".

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