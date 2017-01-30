Синоптики прогнозируют в Нижегородской области очередное понижение до -25° в ночное время со 2 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области очередное понижение до -25° в ночное время со 2 февраля. Об этом сообщает гидрометцентр.Согласно информации, 1 февраля под влиянием атмосферного фронта будет преобладать облачная, с небольшим снегом погода. Температура воздуха составит -4…-5°, ночью подморозит до -11…-15°. Ощущение дискомфорта будет вызывать порывистый северо-западный ветер. На дорогах сохранятся наледи.В последующие дни недели, со 2 по 4 февраля, прогнозируется усиление холодного антициклона. Существенных осадков не ожидается. Ветер ожидается преимущественно северного направления, до 6-9 м/с. Дневная температура понизится от -10° 2 февраля до -12…-15° 3-4 февраля, ночью термометры покажут -16…-18°, при прояснениях до -22°, в низинах по области будет холодно - ниже -25°.