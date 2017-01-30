Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2017 18:16  [139] Общественная организация "Защита социальных прав" создана в Нижегородской области
02 февраля 2017 17:03  [132] Три проекта "Серебряный Лучник" - Приволжье вошли в шорт-лист Национальной премии
02 февраля 2017 16:51  [142] Сотрудники ликвидированного в Семенове филиала НИМБа пытаются отсудить у вуза моральную компенсацию
02 февраля 2017 16:23  [109] Ростелеком выступил партнером федеральной акции "Классного журнала" "Мой вопрос президенту!"
02 февраля 2017 14:09  [196] Выплачиваемые за счет средств ФСС РФ пособия на детей с 1 февраля проиндексированы на 5,4%
02 февраля 2017 14:02  [139] Суд оштрафовал МП "Дивеевское ЖКХ" в Нижегородской области за незаконную свалку отходов
02 февраля 2017 13:24  [241] Смертность в Нижегородской области почти на 30% превысила рождаемость по итогам 2016 года
02 февраля 2017 11:58  [330] Почти на 6% снизился коэффициент младенческой смертности в Нижегородской области за 2016 год
02 февраля 2017 11:54  [303] Нижегородское правительство готово выделить 37,7 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году
02 февраля 2017 10:21  [291] Почти 100 административных дел возбудила нижегородская прокуратура в интересах прав дольщиков за 2016 год
Общество

Активист ОНФ направил в полицию обращение о проверке законности действий организаторов свалки в Нижегородской области

01 февраля 2017 14:42  [300] Общество
Полигон ТБО в селе Большое Мокрое

Полигон ТБО в селе Большое Мокрое

Эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Илья Савинов направил в полицию обращение о проверке законности действий организаторов свалки в Нижегородской области. Об этом он сообщил 31 января 2017 года.

"Как удалось выяснить журналистам и активистам ОНФ, на свалку в с.Б.Мокрое Кстовского района продолжают свозить отходы, при этом взимая плату с населения по повышенному тарифу. Для проверки законности действий руководства кстовской свалки, было направлено обращение в МВД", - пояснил он.

Савинов также отметил, что одним из основных инструментов борьбы с несанкционированными свалками станет электронная модель территориальной схемы обращения с отходами в Нижегородской области.

Напомним, электронная схема позволяет отслеживать весь путь коммунальных отходов: от контейнерной площадки, погрузки в мусоровоз до полигона, благодаря установке навигационного оборудования "ЭРА ГЛОНАСС". Как только в области появится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, эта электронная модель будет передана ему.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph