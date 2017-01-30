Активист ОНФ направил в полицию обращение о проверке законности действий организаторов свалки в Нижегородской области

Полигон ТБО в селе Большое Мокрое
Эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Илья Савинов направил в полицию обращение о проверке законности действий организаторов свалки в Нижегородской области. Об этом он сообщил 31 января 2017 года.
"Как удалось выяснить журналистам и активистам ОНФ, на свалку
в с.Б.Мокрое Кстовского района продолжают свозить отходы, при этом взимая плату с населения по повышенному тарифу. Для проверки законности действий руководства кстовской свалки, было направлено обращение в МВД", - пояснил он.
Савинов также отметил, что одним из основных инструментов борьбы с несанкционированными свалками станет электронная модель
территориальной схемы обращения с отходами в Нижегородской области.
Напомним
, электронная схема позволяет отслеживать весь путь коммунальных отходов: от контейнерной площадки, погрузки в мусоровоз до полигона, благодаря установке навигационного оборудования "ЭРА ГЛОНАСС". Как только в области появится региональный оператор
по обращению с твердыми коммунальными отходами, эта электронная модель будет передана ему.
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