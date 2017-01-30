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Общество

Нижегородская область получит из бюджета РФ 128 млн рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи в 2017 году

01 февраля 2017 14:57  [229] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ выделит 127,6 млн рублей Нижегородской области на оказание гражданам высокотехнологичной медпомощи (ВМП), не включённую в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), в 2017 году. Об этом сообщается в документах на сайте кабмина 31 января 2017 года.

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млрд рублей, которые распределены между 69 субъектами федерации. Из региональных бюджетов на эти цели будет направлено 29,5 млрд рублей.

Среди критериев отбора субъектов федерации для предоставления субсидий было: наличие оказывающих ВМП медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу госвласти, наличие в бюджете субъекта федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание такой помощи.

В 2016 году в медицинских организациях регионов РФ на условиях софинансирования такую помощь получили 171,3 тысяч человек.

Напомним, в 2016 году на эти же цели регион получил 105,3 млн рублей.

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