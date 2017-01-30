"Весь Кремль пройдет ревизию к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - Сергей Горин Культура и отдых

Сергей Горин Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Весь Кремль пройдет ревизию к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - заявил журналистам министр культуры Нижегородской области Сергей Горин после заседания оргкомитета по празднованию в 2021 году юбилея Нижнего Новгорода 1 февраля 2017 года.



По его словам, план подготовки предусматривает восстановление "исторических мест" Нижнего Новгорода, в частности, стен и башен Кремля.



Как сообщил Горин, реставрации будут подлежать Никольская, Пороховая, Тайницкая башни. "Весь Кремль пройдет ревизию и будет приведен в порядок. Будет, в частности, проведена ревизия прясел Кремля", - отметил министр, добавив, что к юбилею также предполагается музеефицировать башни памятника.







"Весь Кремль пройдет ревизию к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - заявил журналистам министр культуры Нижегородской области Сергей Горин после заседания оргкомитета по празднованию в 2021 году юбилея Нижнего Новгорода 1 февраля 2017 года.По его словам, план подготовки предусматривает восстановление "исторических мест" Нижнего Новгорода, в частности, стен и башен Кремля.Как сообщил Горин, реставрации будут подлежать Никольская, Пороховая, Тайницкая башни. "Весь Кремль пройдет ревизию и будет приведен в порядок. Будет, в частности, проведена ревизия прясел Кремля", - отметил министр, добавив, что к юбилею также предполагается музеефицировать башни памятника. Напомним , в январе 2017 года стало известно, что ННГАСУ выполнит проект по сохранению двух башен Нижегородского кремля – Борисоглебской и Георгиевской, а также стен - от Зачатьевской до Борисоглебской башни и от Борисоглебской до Георгиевской башни. Как сообщалось ранее , в 2019-2021 годах регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

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