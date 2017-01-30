Саровбизнесбанк продолжит выдачу автокредитов с господдержкой в 2017 году





"В 2016 году более 80% всех автокредитов в



В пресс-службе уточнили, что по программе льготного автокредитования, в рамках которой процентная ставка по кредиту субсидируется государством, клиенты Саровбизнесбанка могут получить кредит на один или три года на приобретение нового автомобиля в любом автосалоне. Скидка от базовой ставки банка составит 6,67% годовых. Действие программы распространяется на автомобили, выпущенные в 2016-2017 годах, стоимостью до 1 млн 150 тысяч рублей и полной массой не более 3,5 тонн при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости автомобиля.



Сумма кредита - от 50 тысяч рублей до 80% полной стоимости транспортного средства. Комиссии за выдачу и обслуживание кредита не взимаются, страхование каско - не требуется.



С учетом субсидии и дополнительных скидок минимально возможная процентная ставка по автокредиту составляет 9,33% и 9,73% на один и три года соответственно. ПАО "Саровбизнесбанк" продолжит выдачу автокредитов с господдержкой в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба банка 1 февраля."В 2016 году более 80% всех автокредитов в Саровбизнесбанке выдано именно на льготных условиях, и мы с удовольствием продолжаем работу по государственной программе в 2017 году. Мы стараемся сделать наши продукты проще и удобнее для заемщиков. Так, выбрав самые выгодные условия по автокредиту, наш клиент с одобренной заявкой на определенную сумму может выбрать автомобиль в любом автосалоне, а не пользоваться шаблонными предложениями продавцов", - сказал вице-президент Саровбизнесбанка Вячеслав Бартков.В пресс-службе уточнили, что по программе льготного автокредитования, в рамках которой процентная ставка по кредиту субсидируется государством, клиенты Саровбизнесбанка могут получить кредит на один или три года на приобретение нового автомобиля в любом автосалоне. Скидка от базовой ставки банка составит 6,67% годовых. Действие программы распространяется на автомобили, выпущенные в 2016-2017 годах, стоимостью до 1 млн 150 тысяч рублей и полной массой не более 3,5 тонн при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости автомобиля.Сумма кредита - от 50 тысяч рублей до 80% полной стоимости транспортного средства. Комиссии за выдачу и обслуживание кредита не взимаются, страхование каско - не требуется.С учетом субсидии и дополнительных скидок минимально возможная процентная ставка по автокредиту составляет 9,33% и 9,73% на один и три года соответственно.

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