Нижегородская область получит около 160 млн рублей из бюджета РФ на поддержку малого и среднего бизнеса в 2017 году Бизнес





Согласно информации, субсидии в размере 7,5 млрд рублей, распределенные между бюджетами 82 субъектов федерации, направлены в том числе на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйства, развитие молодёжного предпринимательства, на софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и (или) муниципальной собственности, организацию предоставления услуг по принципу "одного окна" в целях создания, развития и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.



Нижегородская область получит 159,8 млн рублей из бюджета РФ на господдержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году. Об этом сообщается в документах на сайте Правительства РФ 31 января 2017 года.Согласно информации, субсидии в размере 7,5 млрд рублей, распределенные между бюджетами 82 субъектов федерации, направлены в том числе на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйства, развитие молодёжного предпринимательства, на софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и (или) муниципальной собственности, организацию предоставления услуг по принципу "одного окна" в целях создания, развития и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Напомним также , что правительство Нижегородской области планирует направить более 201 млн рублей на развитие предпринимательства в 2017 году.

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