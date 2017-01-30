Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
02 февраля 2017 15:06  [184] Нижегородское правительство планирует заключить договоры о ГЧП на создание двух медцентров в 2017 году
01 февраля 2017 15:29  [245] Сбербанк информирует о старте в Нижегородской области проекта "Выгодный тариф" для клиентов малого и микробизнеса 1 февраля
01 февраля 2017 15:26  [250] Нижегородская область получит около 160 млн рублей из бюджета РФ на поддержку малого и среднего бизнеса в 2017 году
01 февраля 2017 14:59  [187] "Ипотека от 11% действует в ЖК "Маршал Град", – Татьяна Юрина
01 февраля 2017 12:33  [238] Суд поддержал Нижегородское УФАС в споре с Фондом капремонта МКД по закупке лифтов
31 января 2017 18:56  [420] Сбербанк создал электронную регистрацию сделок с недвижимостью без посещения Росреестра или МФЦ
31 января 2017 18:45  [712] Застройщик судится с нижегородской администрацией из-за решения о сносе гостиницы на Гребном канале
31 января 2017 18:27  [238] Сбербанк модернизировал сервис формирования банковской выписки в личном кабинете клиентов
31 января 2017 18:04  [261] Индекс NPS Сбербанка по итогам IV квартала 2016 года вырос на 3 п.п. по сравнению с IV кварталом 2015 года
31 января 2017 10:59  [259] Агрофирма в Нижегородской области погасила более 900 тысяч рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры
Бизнес

Нижегородская область получит около 160 млн рублей из бюджета РФ на поддержку малого и среднего бизнеса в 2017 году

01 февраля 2017 15:26  [250] Бизнес
Нижегородская область получит 159,8 млн рублей из бюджета РФ на господдержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году. Об этом сообщается в документах на сайте Правительства РФ 31 января 2017 года.

Согласно информации, субсидии в размере 7,5 млрд рублей, распределенные между бюджетами 82 субъектов федерации, направлены в том числе на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйства, развитие молодёжного предпринимательства, на софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и (или) муниципальной собственности, организацию предоставления услуг по принципу "одного окна" в целях создания, развития и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Напомним также, что правительство Нижегородской области планирует направить более 201 млн рублей на развитие предпринимательства в 2017 году.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Субсидии
Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph