Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшей жены из ревности Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина из Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшей жены из ревности. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 1 февраля 2017 года.Следователи полагают, что 40 летний житель Балахны совершил это преступление вечером 18 октября 2016 года около дома, расположенного по пер. Новый. В это время он ссорился со своей бывшей 32-летней женой, которая пришла забрать детей, находившихся у бабушки. В ходе ссоры мужчина ударил потерпевшую ножом в грудь.Женщину госпитализировали, но 23 октября она скончалась. Подозреваемый от органов предварительного следствия скрылся, его объявили в розыск и задержали в конце ноября прошлого года на территории Балахны, где он снимал квартиру и практически не выходил на улицу.В СУ СК сообщили, что свою вину в преступлении он признал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.