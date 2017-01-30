Ресурсный центр по направлению "Парикмахерское искусство" открылся в Нижегородской области

Ресурсный центр по направлению "Парикмахерское искусство" открылся в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 1 февраля 2017 года.
Как заявил губернатор Валерий Шанцев на открытии 25-го ресурсного центра в области,
до конца года в регионе откроется еще два подобных учреждения.
Губернатор осмотрел студенческие классы для занятий, стенды для отработки практических упражнений, а также пообщался со студентами.
"До конца 2017 года в области откроется два ресурсных центра, а в 2018 году планируется открыть еще три. Таким образом, в регионе будут работать 30 ресурсных центров. Сейчас в регионе существует потребность выпускать каждый год 10-12 тысяч рабочих, и благодаря открытию таких образовательных учреждений как ресурсные центры, мы сможем обеспечить предприятия рабочими кадрами", - подчеркнул глава региона.
По словам заместителя министра образования области Владимира Шахназарова, "открывающийся в Дзержинске центр будет готовить специалистов по направлению "Химические технологии", а в Павлове начнут обучать ювелирному искусству".
Как сообщалось
в январе 2017 года, второй ресурсный центр открылся в Арзамасе Нижегородской области, он стал 24-м в регионе.
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