Ресурсный центр по направлению "Парикмахерское искусство" открылся в Нижегородской области Общество





Как заявил губернатор Валерий Шанцев на открытии 25-го ресурсного центра в области,

до конца года в регионе откроется еще два подобных учреждения.



Губернатор осмотрел студенческие классы для занятий, стенды для отработки практических упражнений, а также пообщался со студентами.



"До конца 2017 года в области откроется два ресурсных центра, а в 2018 году планируется открыть еще три. Таким образом, в регионе будут работать 30 ресурсных центров. Сейчас в регионе существует потребность выпускать каждый год 10-12 тысяч рабочих, и благодаря открытию таких образовательных учреждений как ресурсные центры, мы сможем обеспечить предприятия рабочими кадрами", - подчеркнул глава региона.



По словам заместителя министра образования области Владимира Шахназарова, "открывающийся в Дзержинске центр будет готовить специалистов по направлению "Химические технологии", а в Павлове начнут обучать ювелирному искусству".



Ресурсный центр по направлению "Парикмахерское искусство" открылся в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 1 февраля 2017 года.Как заявил губернатор Валерий Шанцев на открытии 25-го ресурсного центра в области,до конца года в регионе откроется еще два подобных учреждения.Губернатор осмотрел студенческие классы для занятий, стенды для отработки практических упражнений, а также пообщался со студентами."До конца 2017 года в области откроется два ресурсных центра, а в 2018 году планируется открыть еще три. Таким образом, в регионе будут работать 30 ресурсных центров. Сейчас в регионе существует потребность выпускать каждый год 10-12 тысяч рабочих, и благодаря открытию таких образовательных учреждений как ресурсные центры, мы сможем обеспечить предприятия рабочими кадрами", - подчеркнул глава региона.По словам заместителя министра образования области Владимира Шахназарова, "открывающийся в Дзержинске центр будет готовить специалистов по направлению "Химические технологии", а в Павлове начнут обучать ювелирному искусству". Как сообщалось в январе 2017 года, второй ресурсный центр открылся в Арзамасе Нижегородской области, он стал 24-м в регионе.

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