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Происшествия

Суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве матери и отчима нижегородскому студенту и его другу

01 февраля 2017 18:22  [289] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве матери и отчима нижегородскому студенту и его другу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 1 февраля 2017 года.

Напомним, что суд арестовал студентов одного из вузов - 21-летнего сына погибшей женщины, проживающей в Богородском районе, и его друга-ровесника из Иванова, в декабре 2016 года.

Следователи полагают, что молодые люди совершили убийство 4 декабря 2016 года в пос. Березовка Богородского района. 48-летняя женщина и 51-летний мужчина перед гибелью находились в бане, которая расположена рядом с частным домом, где они проживали.

Юноши зашли в баню со стороны леса и принесенными с собой ножами нанесли множественные ранения потерпевшим. Мужчина и женщина от ранений скончались. Для того, чтобы скрыть преступление, подозреваемые облили тела принесенной с собой воспламеняющейся смесью и подожгли их, а потом скрылись с места происшествия.

Тела были обнаружены 5 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемых молодых людей задержали 9 декабря.

Как сообщает пресс-служба судов 1 февраля 2017 года, подозреваемым продлен срок ареста до 5 марта 2017 года.

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