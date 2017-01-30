Суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве матери и отчима нижегородскому студенту и его другу Происшествия

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Напомним, что суд



Следователи



Юноши зашли в баню со стороны леса и принесенными с собой ножами нанесли множественные ранения потерпевшим. Мужчина и женщина от ранений скончались. Для того, чтобы скрыть преступление, подозреваемые облили тела принесенной с собой воспламеняющейся смесью и подожгли их, а потом скрылись с места происшествия.



Тела были обнаружены 5 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемых молодых людей задержали 9 декабря.



Как сообщает пресс-служба судов 1 февраля 2017 года, подозреваемым продлен срок ареста до 5 марта 2017 года. Суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве матери и отчима нижегородскому студенту и его другу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 1 февраля 2017 года.Напомним, что суд арестовал студентов одного из вузов - 21-летнего сына погибшей женщины, проживающей в Богородском районе, и его друга-ровесника из Иванова, в декабре 2016 года.Следователи полагают , что молодые люди совершили убийство 4 декабря 2016 года в пос. Березовка Богородского района. 48-летняя женщина и 51-летний мужчина перед гибелью находились в бане, которая расположена рядом с частным домом, где они проживали.Юноши зашли в баню со стороны леса и принесенными с собой ножами нанесли множественные ранения потерпевшим. Мужчина и женщина от ранений скончались. Для того, чтобы скрыть преступление, подозреваемые облили тела принесенной с собой воспламеняющейся смесью и подожгли их, а потом скрылись с места происшествия.Тела были обнаружены 5 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемых молодых людей задержали 9 декабря.Как сообщает пресс-служба судов 1 февраля 2017 года, подозреваемым продлен срок ареста до 5 марта 2017 года.

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