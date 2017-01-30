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Происшествия

Пропавший в Нижнем Новгороде Андрей Андреев найден живым

01 февраля 2017 18:29  [495] Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде Андрей Андреев найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "волонтер" 1 февраля 2017 года.

Информация о том, где пропадал мужчина и при каких обстоятельствах был найден, не раскрывается.

Напомним, 33-летний Андрей Андреев пропал 21 января 2017 года, около 3 часов ночи после ссоры с женой он ушел из дома по пр. Кирова, обещал вернуться утром, но не пришел. 29 января к его поискам подключились волонтеры.

Также напомним, что продолжаются поиски 44-летней Ирины Березиной из города Павлово. Женщина уехала на заработки в Нижний Новгород. Последний раз она выходила на связь 31 декабря 2016 года.

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