Пропавший в Нижнем Новгороде Андрей Андреев найден живым Происшествия





Информация о том, где пропадал мужчина и при каких обстоятельствах был найден, не раскрывается.



Напомним, 33-летний Андрей Андреев



Также напомним, что продолжаются поиски 44-летней Ирины Березиной из города Павлово. Женщина уехала на заработки в Нижний Новгород. Последний раз она выходила на связь 31 декабря 2016 года. Пропавший в Нижнем Новгороде Андрей Андреев найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "волонтер" 1 февраля 2017 года.Информация о том, где пропадал мужчина и при каких обстоятельствах был найден, не раскрывается.Напомним, 33-летний Андрей Андреев пропал 21 января 2017 года, около 3 часов ночи после ссоры с женой он ушел из дома по пр. Кирова, обещал вернуться утром, но не пришел. 29 января к его поискам подключились волонтеры.Также напомним, что продолжаются поиски 44-летней Ирины Березиной из города Павлово. Женщина уехала на заработки в Нижний Новгород. Последний раз она выходила на связь 31 декабря 2016 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+