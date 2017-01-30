Суд поддержал решение УФАС о признании МТС-Банка нарушившим закон "О рекламе" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Дело по признакам нарушения рекламного законодательства специалисты УФАС возбудили в середине 2016 года после проверки того, как к ним обратился потребитель рекламы, который указал на то, что в салоне связи МТС на ул.Б.Покровская Нижнего Новгорода распространяются листовки с рекламой карты "МТС Деньги Вклад". По мнению заявителя, эта реклама противоречила законодательству.



Поверив рекламное сообщение, специалисты УФАС выяснили, что оно содержит всех существенных условий оказания финансовых услуг. В частности, в рекламе отсутствуют сведения о комиссиях, а также условия выплаты вознаграждения и их размер, которые зависят от суммы расходных операций по оплате товаров и услуг.



По итогам рассмотрения дела, комиссия УФАС признала ПАО "МТС-Банк" нарушившим рекламное законодательство, а позже нижегородское антимонопольное ведомство



Не согласившись с тем, что реклама противоречит закону, МТС-Банк попытался обжаловать это решение в арбитражном суде, однако суд не поддержал банк. Арбитражный суд Нижегородской области поддержал решение регионального управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) о признании ПАО "МТС-Банк" нарушившим закон "О рекламе" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УФАС 1 февраля 2017 года.Дело по признакам нарушения рекламного законодательства специалисты УФАС возбудили в середине 2016 года после проверки того, как к ним обратился потребитель рекламы, который указал на то, что в салоне связи МТС на ул.Б.Покровская Нижнего Новгорода распространяются листовки с рекламой карты "МТС Деньги Вклад". По мнению заявителя, эта реклама противоречила законодательству.Поверив рекламное сообщение, специалисты УФАС выяснили, что оно содержит всех существенных условий оказания финансовых услуг. В частности, в рекламе отсутствуют сведения о комиссиях, а также условия выплаты вознаграждения и их размер, которые зависят от суммы расходных операций по оплате товаров и услуг.По итогам рассмотрения дела, комиссия УФАС признала ПАО "МТС-Банк" нарушившим рекламное законодательство, а позже нижегородское антимонопольное ведомство оштрафовало банк за это нарушение на 100 тысяч рублей.Не согласившись с тем, что реклама противоречит закону, МТС-Банк попытался обжаловать это решение в арбитражном суде, однако суд не поддержал банк.

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