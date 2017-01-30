Нижегородское правительство перенесло сроки заключения договора концессии на строительство океанариума на 2017 год

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Эскизный проект океанариума в г.Бор
Правительство Нижегородской области перенесло сроки заключения договора концессии на строительство океанариума на 2017 год. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина.
Согласно информации, соответствующее распоряжение 11 января 2017 года подписал губернатор региона Валерий Шанцев. Напомним, эскизный проект океанариума в г.Бор
градостроительный совет Нижегородской области одобрил в октябре 2016 года. Заявку мингосимущества региона на резервирование участка для строительства объекта инвестсовет области одобрил
еще в сентябре 2015 года. Объем инвестиций в реализацию проекта предполагался
в объеме 3,5 млрд рублей.
Помимо океанариума, на 2017 год перенесено и начало реализации проектов по строительству мусоросортировочных комплексов с межмуниципальными полигонами в Сергачском, Уренском и Арзамасском районах и в г.о.Выкса.
Напомним
, заключить концессионные соглашения на строительство океанариума и мусоросортировочных комплексов с полигонами регион планировал в 2016 году. В конце прошлого года инвестсовет одобрил заявку
ООО "АГЖО-Сергач" (дочерняя компания "Эко-Инвест") на подписание договора с облправительством, в рамках которого компания обязуется построить полигон для размещения ТБО в Сергачском районе.
Кроме того, в текущем году правительство региона планирует заключить концессионные соглашения на строительство вертолетной площадки рядом с домом №3 по ул. Окская Гавань (Ленинский район) и двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) - в Воскресенском и Тоншаевском районах. Сообщается, что стоимость строительства вертолетной площадки составит 2 млн рублей, ФОКов - по 450 млн рублей каждый. Ранее сообщалось
, что Заксобрание региона в декабре 2016 года на 800 млн рублей увеличило уставный капитал ПАО "РУК" в целях строительства этих двух спортивных объектов.
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