Нижегородское правительство перенесло сроки заключения договора концессии на строительство океанариума на 2017 год Общество

Эскизный проект океанариума в г.Бор (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Правительство Нижегородской области перенесло сроки заключения договора концессии на строительство океанариума на 2017 год. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина.



Согласно информации, соответствующее распоряжение 11 января 2017 года подписал губернатор региона Валерий Шанцев. Напомним, эскизный проект



Помимо океанариума, на 2017 год перенесено и начало реализации проектов по строительству мусоросортировочных комплексов с межмуниципальными полигонами в Сергачском, Уренском и Арзамасском районах и в г.о.Выкса.







Кроме того, в текущем году правительство региона планирует заключить концессионные соглашения на строительство вертолетной площадки рядом с домом №3 по ул. Окская Гавань (Ленинский район) и двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) - в Воскресенском и Тоншаевском районах. Сообщается, что стоимость строительства вертолетной площадки составит 2 млн рублей, ФОКов - по 450 млн рублей каждый. Правительство Нижегородской области перенесло сроки заключения договора концессии на строительство океанариума на 2017 год. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина.Согласно информации, соответствующее распоряжение 11 января 2017 года подписал губернатор региона Валерий Шанцев. Напомним, эскизный проект океанариума в г.Бор градостроительный совет Нижегородской области одобрил в октябре 2016 года. Заявку мингосимущества региона на резервирование участка для строительства объекта инвестсовет области одобрил еще в сентябре 2015 года. Объем инвестиций в реализацию проекта предполагался в объеме 3,5 млрд рублей.Помимо океанариума, на 2017 год перенесено и начало реализации проектов по строительству мусоросортировочных комплексов с межмуниципальными полигонами в Сергачском, Уренском и Арзамасском районах и в г.о.Выкса. Напомним , заключить концессионные соглашения на строительство океанариума и мусоросортировочных комплексов с полигонами регион планировал в 2016 году. В конце прошлого года инвестсовет одобрил заявку ООО "АГЖО-Сергач" (дочерняя компания "Эко-Инвест") на подписание договора с облправительством, в рамках которого компания обязуется построить полигон для размещения ТБО в Сергачском районе.Кроме того, в текущем году правительство региона планирует заключить концессионные соглашения на строительство вертолетной площадки рядом с домом №3 по ул. Окская Гавань (Ленинский район) и двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) - в Воскресенском и Тоншаевском районах. Сообщается, что стоимость строительства вертолетной площадки составит 2 млн рублей, ФОКов - по 450 млн рублей каждый. Ранее сообщалось , что Заксобрание региона в декабре 2016 года на 800 млн рублей увеличило уставный капитал ПАО "РУК" в целях строительства этих двух спортивных объектов.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+