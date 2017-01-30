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Общество

Нижегородское правительство перенесло сроки заключения договора концессии на строительство океанариума на 2017 год

01 февраля 2017 18:47  [503] Общество
Эскизный проект океанариума в г.Бор

Эскизный проект океанариума в г.Бор

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Правительство Нижегородской области перенесло сроки заключения договора концессии на строительство океанариума на 2017 год. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина.

Согласно информации, соответствующее распоряжение 11 января 2017 года подписал губернатор региона Валерий Шанцев. Напомним, эскизный проект океанариума в г.Бор градостроительный совет Нижегородской области одобрил в октябре 2016 года. Заявку мингосимущества региона на резервирование участка для строительства объекта инвестсовет области одобрил еще в сентябре 2015 года. Объем инвестиций в реализацию проекта предполагался в объеме 3,5 млрд рублей.

Помимо океанариума, на 2017 год перенесено и начало реализации проектов по строительству мусоросортировочных комплексов с межмуниципальными полигонами в Сергачском, Уренском и Арзамасском районах и в г.о.Выкса.

Напомним, заключить концессионные соглашения на строительство океанариума и мусоросортировочных комплексов с полигонами регион планировал в 2016 году. В конце прошлого года инвестсовет одобрил заявку ООО "АГЖО-Сергач" (дочерняя компания "Эко-Инвест") на подписание договора с облправительством, в рамках которого компания обязуется построить полигон для размещения ТБО в Сергачском районе.

Кроме того, в текущем году правительство региона планирует заключить концессионные соглашения на строительство вертолетной площадки рядом с домом №3 по ул. Окская Гавань (Ленинский район) и двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) - в Воскресенском и Тоншаевском районах. Сообщается, что стоимость строительства вертолетной площадки составит 2 млн рублей, ФОКов - по 450 млн рублей каждый. Ранее сообщалось, что Заксобрание региона в декабре 2016 года на 800 млн рублей увеличило уставный капитал ПАО "РУК" в целях строительства этих двух спортивных объектов.

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