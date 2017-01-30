Нижегородское "Торпедо" на своем льду уступило ХК "Сочи" в серии буллитов в матче 1 февраля Спорт

Нижегородское Торпедо на своем льду уступило ХК Сочи в серии буллитов в матче 1 февраля Фото: ХК "Торпедо"



Матч с сочинцами для нижегородцев был заключительным в домашней серии матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В начале встречи хозяева льда действовали уверенно и открыли счет по истечении шести минут. Бросок Дмитрия Семина застал врасплох голкипера гостей Константина Барулина. Нижегородцы могли развить успех, дважды оказавшись в большинстве, но счет до перерыва оказался неизменным.



По ходу второго периода нижегородцы сами четырежды оказывались в меньшинстве и за полминуты до второго перерыва позволили гостям похозяйничать "на пятаке" у своих ворот и сравнять счет, реализовав численное преимущество.



Несмотря на обилие моментов у обеих команд, счет остался неизменным и в основное время, и в овертайме. В серии буллитов торпедовцы не реализовали ни одну из своих попыток и уступили южанам – 1:2.



Нижегородское "Торпедо" на своем льду уступило хоккейному клубу "Сочи" в серии буллитов в матче 1 февраля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".Матч с сочинцами для нижегородцев был заключительным в домашней серии матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В начале встречи хозяева льда действовали уверенно и открыли счет по истечении шести минут. Бросок Дмитрия Семина застал врасплох голкипера гостей Константина Барулина. Нижегородцы могли развить успех, дважды оказавшись в большинстве, но счет до перерыва оказался неизменным.По ходу второго периода нижегородцы сами четырежды оказывались в меньшинстве и за полминуты до второго перерыва позволили гостям похозяйничать "на пятаке" у своих ворот и сравнять счет, реализовав численное преимущество.Несмотря на обилие моментов у обеих команд, счет остался неизменным и в основное время, и в овертайме. В серии буллитов торпедовцы не реализовали ни одну из своих попыток и уступили южанам – 1:2. Как сообщалось ранее , в предыдущем матче нижегородцы на своем льду одержали победу над московским "Спартаком", гарантировав себе выход в стадию плей-офф. До окончания регулярного чемпионата КХЛ нижегородцам, занимающим третье место в Западной конференции, предстоит провести четыре матча на выезде. Первая из игр состоится на льду ХК "Сочи" 6 февраля.

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