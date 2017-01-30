Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 17-летней беременной нижегородки Вики Красильниковой Происшествия

Вика Красильникова Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 17-летней беременной нижегородки Вики Красильниковой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда "Волонтер" 1 февраля 2017 года.Согласно информации, девушка ушла из дома около 15:30 22 января 2017 года и не вернулась.Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, темные длинные волосы. Была одета в тёмно-бирюзовую куртку, серые штаны, черные угги и серую шапку с помпоном. На теле справа есть татуировка. Девушка находится на восьмом месяце беременности.