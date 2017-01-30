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Происшествия

Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде в отношении водителя упавшего с моста автомобиля

02 февраля 2017 09:47  [686] Происшествия
С места ДТП (Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области)

С места ДТП

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде в отношении водителя упавшего с моста автомобиля. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 2 февраля 2017 года.

Согласно информации, прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении 18-летнего юноши, который находился за рулем автомобиля, упавшего с моста на ул. Ванеева. За указанное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ДТП произошло в 23:30 18 января 2017 года в Советском районе города. В салоне находилось четверо человек - молодые люди 1998-99 годов рождения, всем им понадобилась медицинская помощь. В итоге троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, один был отпущен. Как отметили НИА "Нижний Новгород" в УГИБДД ГУ МВД России по области, за рулем находился "вчерашний выпускник школы вождения", его стаж составлял на момент аварии всего шесть дней.

Как сообщает прокуратура, 17-летнему пассажиру причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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