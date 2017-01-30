Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде в отношении водителя упавшего с моста автомобиля Происшествия

С места ДТП Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области



Согласно информации, прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении 18-летнего юноши, который находился за рулем автомобиля, упавшего с моста на ул. Ванеева. За указанное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет.







Как сообщает прокуратура, 17-летнему пассажиру причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде в отношении водителя упавшего с моста автомобиля. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 2 февраля 2017 года.Согласно информации, прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении 18-летнего юноши, который находился за рулем автомобиля, упавшего с моста на ул. Ванеева. За указанное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет. ДТП произошло в 23:30 18 января 2017 года в Советском районе города. В салоне находилось четверо человек - молодые люди 1998-99 годов рождения, всем им понадобилась медицинская помощь. В итоге троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, один был отпущен. Как отметили НИА "Нижний Новгород" в УГИБДД ГУ МВД России по области, за рулем находился "вчерашний выпускник школы вождения", его стаж составлял на момент аварии всего шесть дней.Как сообщает прокуратура, 17-летнему пассажиру причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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