Нижегородские полицейские подозреваются в незаконном привлечении водителя к ответственности Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские полицейские подозреваются в незаконном привлечении водителя к ответственности. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 2 февраля 2016 года.Согласно информации, в Богородскую городскую прокуратуру обратился местный житель, который просил изучить материалы проверки по административному делу о привлечении его к ответственности якобы за управление автомобилем в нетрезвом виде (ч.1. ст.12.8 КоАП РФ).Установлено, что 28 июля 2016 года сотрудник ДПС составил протокол об административном правонарушении за то, что 14 июля 2016 года заявитель управлял машиной в состоянии опьянения.Однако в ходе проверки работник прокуратуры исследовал видеозапись, на которой видно, что автомобиль с водителем более трех часов стоял на одном месте с выключенными фарами. Камера зафиксировала, как изначально к нему подъехал автомобиль ДПС, а через три минуты – автомобиль отдела полиции. "Таким образом, в административном деле сотрудниками полиции указаны недостоверные данные о задержании пьяного водителя", - отмечается в сообщении.Материалы проверки в отношении полицейских направлены в следственные органы, по результатам возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).