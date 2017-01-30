Почти 100 административных дел возбудила нижегородская прокуратура в интересах прав дольщиков за 2016 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, за отчетный период органами прокуратуры области внесено 110 представлений; принесено 11 протестов; возбуждено 99 административных дел, по результатам рассмотрения которых 70 человек привлечены к ответственности; объявлено девять предостережений. Кроме того, по материалам прокуратуры возбуждено два уголовных дела.



Так, Московском районе Нижнего Новгорода из договоров долевого участия исключены незаконные положения, которые устанавливали сокращенные сроки одностороннего отказа застройщика от исполнения своих обязательств.



В Кстове выявлены незаконные положения, устанавливающие сокращенные сроки для составления одностороннего акта о передаче объекта долевого строительства. Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.



В Советском районе Нижнего Новгорода были выявлены положения, ограничивающие права дольщиков в выборе способа управления многоквартирным домом; использовании фасада дома для установки дополнительного оборудования; устанавливающие не предусмотренные законом меры ответственности дольщиков за нарушение порядка оплаты.



Прокуроры Советского и Сормовского районов областного центра, а также Арзамасский городской прокурор и прокурор ЗАТО г.Саров потребовали от четырех застройщиков устранить нарушения порядка опубликования проектных деклараций и внесенных в них изменений.



Арзамасской городской прокуратурой выявлены нарушения при размещении двумя застройщиками рекламы, не содержавшей сведения о месте и способах получения проектной декларации.



Прокуратурами Приокского и Сормовского районов выявлены факты самовольного использования земельных участков тремя застройщиками.



Выксунская прокуратура выявила факт ввода в эксплуатацию многоквартирного дома на основании подложных документов о завершении его строительства соответствия требованиям техрегламентов. При этом фактически работы в полном объеме не были выполнены. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа).



Почти 100 административных дел возбудила нижегородская прокуратура в интересах прав дольщиков за 2016 год. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 2 февраля 2017 года.Согласно информации, за отчетный период органами прокуратуры области внесено 110 представлений; принесено 11 протестов; возбуждено 99 административных дел, по результатам рассмотрения которых 70 человек привлечены к ответственности; объявлено девять предостережений. Кроме того, по материалам прокуратуры возбуждено два уголовных дела.Так, Московском районе Нижнего Новгорода из договоров долевого участия исключены незаконные положения, которые устанавливали сокращенные сроки одностороннего отказа застройщика от исполнения своих обязательств.В Кстове выявлены незаконные положения, устанавливающие сокращенные сроки для составления одностороннего акта о передаче объекта долевого строительства. Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.В Советском районе Нижнего Новгорода были выявлены положения, ограничивающие права дольщиков в выборе способа управления многоквартирным домом; использовании фасада дома для установки дополнительного оборудования; устанавливающие не предусмотренные законом меры ответственности дольщиков за нарушение порядка оплаты.Прокуроры Советского и Сормовского районов областного центра, а также Арзамасский городской прокурор и прокурор ЗАТО г.Саров потребовали от четырех застройщиков устранить нарушения порядка опубликования проектных деклараций и внесенных в них изменений.Арзамасской городской прокуратурой выявлены нарушения при размещении двумя застройщиками рекламы, не содержавшей сведения о месте и способах получения проектной декларации.Прокуратурами Приокского и Сормовского районов выявлены факты самовольного использования земельных участков тремя застройщиками.Выксунская прокуратура выявила факт ввода в эксплуатацию многоквартирного дома на основании подложных документов о завершении его строительства соответствия требованиям техрегламентов. При этом фактически работы в полном объеме не были выполнены. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Напомним также , что более двух тысяч обманутых дольщиков насчитывалось в Нижегородской области по данным на октябрь 2016 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+