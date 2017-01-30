Пенсионерка и ее сын погибли при пожаре в Воротынском районе Нижегородской области 1 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка и ее сын погибли при пожаре в Воротынском районе Нижегородской области 1 февраля 2107 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Согласно информации, сообщение о том, что загорелся дом в с. Каменка, поступило около пяти вечера. Он сгорел полностью на площади 35 кв.м. На месте пожара были обнаружены тела хозяйки дома, женщины 1934 года рождения, и ее сына 1964 года рождения.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение сына хозяйки дома в нетрезвом состоянии. Отмечается, что на тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара.