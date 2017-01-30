Пенсионерка и ее сын погибли при пожаре в Воротынском районе Нижегородской области 1 февраля 2107 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, сообщение о том, что загорелся дом в с. Каменка, поступило около пяти вечера. Он сгорел полностью на площади 35 кв.м. На месте пожара были обнаружены тела хозяйки дома, женщины 1934 года рождения, и ее сына 1964 года рождения.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение сына хозяйки дома в нетрезвом состоянии. Отмечается, что на тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+