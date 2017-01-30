Жительница Нижегородской области приговорена к 15 годам за убийство матери путем поджога ее дома Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, 51-летняя жительница р.п. Варнавино приревновала сожителя к своей 67-летней матери и в ночь на 9 марта 2016 года облила крыльцо дома бензином и подожгла его. Потерпевшая не смогла выбраться из горящего дома и погибла.



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). Вину в ходе предварительного расследования обвиняемая признала частично, она была арестована.



Отмечается, что подсудимая не трудоустроена, ранее не судима. Суд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.



Жительница Нижегородской области приговорена к 15 годам за убийство матери путем поджога ее дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 2 февраля 2017 года.Согласно информации, 51-летняя жительница р.п. Варнавино приревновала сожителя к своей 67-летней матери и в ночь на 9 марта 2016 года облила крыльцо дома бензином и подожгла его. Потерпевшая не смогла выбраться из горящего дома и погибла.В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). Вину в ходе предварительного расследования обвиняемая признала частично, она была арестована.Отмечается, что подсудимая не трудоустроена, ранее не судима. Суд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Напомним также , что по предварительной версии предполагалось, что к пожару в доме потерпевшей привела неосторожность при курении в нетрезвом состоянии погибшей женщины. Однако уже на следующий день следователи задержали дочь потерпевшей по подозрению в убийстве.

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