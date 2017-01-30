Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
02 февраля 2017 18:39  [479] Арендатор квартиры в Нижнем Новгороде подозревается в убийстве владелицы жилья в ходе ссоры из-за денег
02 февраля 2017 17:39  [145] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа из ревности к бывшей сожительнице
02 февраля 2017 16:38  [152] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в повреждении деревьев заповедника "Керженский" и побоях его сотрудников
02 февраля 2017 13:38  [158] Обвиняемый в стрельбе по толпе житель Нижегородской области предстанет перед судом
02 февраля 2017 13:16  [270] Полицейские выявили незаконную продажу алкоголя и табака в нижегородской кальянной
02 февраля 2017 13:00  [256] Почти на четверть выросло число смертей от отравлений алкоголем в Нижегородской области за 2016 год
02 февраля 2017 12:41  [287] Нижегородский Госохотнадзор просит через суд взыскать с охотника 120 тысяч рублей за убитого лося
02 февраля 2017 12:28  [237] ГУ МВД по Нижегородской области проводит проверку по факту обращения кстовчанки о применении к ней насилия полицейскими
02 февраля 2017 12:12  [1433] Один человек погиб при столкновении четырех авто в Воротынском районе Нижегородской области
02 февраля 2017 11:04  [205] Жительница Нижегородской области приговорена к 15 годам за убийство матери путем поджога ее дома
Происшествия

Жительница Нижегородской области приговорена к 15 годам за убийство матери путем поджога ее дома

02 февраля 2017 11:04  [205] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Нижегородской области приговорена к 15 годам за убийство матери путем поджога ее дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 2 февраля 2017 года.

Согласно информации, 51-летняя жительница р.п. Варнавино приревновала сожителя к своей 67-летней матери и в ночь на 9 марта 2016 года облила крыльцо дома бензином и подожгла его. Потерпевшая не смогла выбраться из горящего дома и погибла.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). Вину в ходе предварительного расследования обвиняемая признала частично, она была арестована.

Отмечается, что подсудимая не трудоустроена, ранее не судима. Суд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним также, что по предварительной версии предполагалось, что к пожару в доме потерпевшей привела неосторожность при курении в нетрезвом состоянии погибшей женщины. Однако уже на следующий день следователи задержали дочь потерпевшей по подозрению в убийстве.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph