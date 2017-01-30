Нижегородское правительство готово выделить 37,7 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году Общество

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Правительство Нижегородской области готово выделить 37,5 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона 2 февраля.



Согласно информации, расходы на эти цели в 2017 году предусмотрены в сумме 37 млн 691 тысяча рублей. Как отметили в министерстве, в соответствии с поручением губернатора, по результатам рассмотрения заявок авиаперевозчиков был сформирован перечень по следующим маршрутам: АО "Авиа Менеджмент Груп" (Dexter): Нижний Новгород – Ижевск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Киров, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Нижнекамск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Ульяновск, три рейса в неделю; АО "ЮВТ АЭРО": Нижний Новгород – Казань, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Пермь, три рейса в неделю.



В министерстве также пояснили, что включение тех или иных маршрутов в перечень субсидируемых в 2017 году в рамках реализации постановления Правительства РФ, в том числе из Нижнего Новгорода, относится к компетенции Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). "По имеющейся информации, агентство планирует включить ряд направлений из Нижнего Новгорода в перечень субсидируемых маршрутов в 2017 году в I квартале текущего года", - добавили в региональном минтранспорта.







Правительство Нижегородской области готово выделить 37,5 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона 2 февраля.Согласно информации, расходы на эти цели в 2017 году предусмотрены в сумме 37 млн 691 тысяча рублей. Как отметили в министерстве, в соответствии с поручением губернатора, по результатам рассмотрения заявок авиаперевозчиков был сформирован перечень по следующим маршрутам: АО "Авиа Менеджмент Груп" (Dexter): Нижний Новгород – Ижевск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Киров, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Нижнекамск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Ульяновск, три рейса в неделю; АО "ЮВТ АЭРО": Нижний Новгород – Казань, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Пермь, три рейса в неделю.В министерстве также пояснили, что включение тех или иных маршрутов в перечень субсидируемых в 2017 году в рамках реализации постановления Правительства РФ, в том числе из Нижнего Новгорода, относится к компетенции Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). "По имеющейся информации, агентство планирует включить ряд направлений из Нижнего Новгорода в перечень субсидируемых маршрутов в 2017 году в I квартале текущего года", - добавили в региональном минтранспорта. Ранее сообщалось , что Dexter возобновит авиарейсы из Ульяновска в феврале 2017 года. Субсидировать полеты из Перми в шесть городов, включая Нижний Новгород, также намерено правительство Пермского края. На данные цели в краевом бюджете предусмотрено 61,35 млн рублей. Напомним также , что Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год. В 2016 году из федерального бюджета субсидировался авиамаршрут Нижний Новгород – Минеральные Воды, а также маршрут Нижний Новгород – Екатеринбург.

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