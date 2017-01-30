Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2017 18:16  [138] Общественная организация "Защита социальных прав" создана в Нижегородской области
02 февраля 2017 17:03  [129] Три проекта "Серебряный Лучник" - Приволжье вошли в шорт-лист Национальной премии
02 февраля 2017 16:51  [141] Сотрудники ликвидированного в Семенове филиала НИМБа пытаются отсудить у вуза моральную компенсацию
02 февраля 2017 16:23  [107] Ростелеком выступил партнером федеральной акции "Классного журнала" "Мой вопрос президенту!"
02 февраля 2017 14:09  [193] Выплачиваемые за счет средств ФСС РФ пособия на детей с 1 февраля проиндексированы на 5,4%
02 февраля 2017 14:02  [137] Суд оштрафовал МП "Дивеевское ЖКХ" в Нижегородской области за незаконную свалку отходов
02 февраля 2017 13:24  [239] Смертность в Нижегородской области почти на 30% превысила рождаемость по итогам 2016 года
02 февраля 2017 11:58  [325] Почти на 6% снизился коэффициент младенческой смертности в Нижегородской области за 2016 год
02 февраля 2017 11:54  [300] Нижегородское правительство готово выделить 37,7 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году
02 февраля 2017 10:21  [287] Почти 100 административных дел возбудила нижегородская прокуратура в интересах прав дольщиков за 2016 год
Общество

Нижегородское правительство готово выделить 37,7 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году

02 февраля 2017 11:54  [300] Общество
Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) (Фото: НИА Нижний Новгород)

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Правительство Нижегородской области готово выделить 37,5 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона 2 февраля.

Согласно информации, расходы на эти цели в 2017 году предусмотрены в сумме 37 млн 691 тысяча рублей. Как отметили в министерстве, в соответствии с поручением губернатора, по результатам рассмотрения заявок авиаперевозчиков был сформирован перечень по следующим маршрутам: АО "Авиа Менеджмент Груп" (Dexter): Нижний Новгород – Ижевск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Киров, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Нижнекамск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Ульяновск, три рейса в неделю; АО "ЮВТ АЭРО": Нижний Новгород – Казань, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Пермь, три рейса в неделю.

В министерстве также пояснили, что включение тех или иных маршрутов в перечень субсидируемых в 2017 году в рамках реализации постановления Правительства РФ, в том числе из Нижнего Новгорода, относится к компетенции Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). "По имеющейся информации, агентство планирует включить ряд направлений из Нижнего Новгорода в перечень субсидируемых маршрутов в 2017 году в I квартале текущего года", - добавили в региональном минтранспорта.

Ранее сообщалось, что Dexter возобновит авиарейсы из Ульяновска в феврале 2017 года. Субсидировать полеты из Перми в шесть городов, включая Нижний Новгород, также намерено правительство Пермского края. На данные цели в краевом бюджете предусмотрено 61,35 млн рублей.

Напомним также, что Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год. В 2016 году из федерального бюджета субсидировался авиамаршрут Нижний Новгород – Минеральные Воды, а также маршрут Нижний Новгород – Екатеринбург.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph