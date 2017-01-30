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Происшествия

Один человек погиб при столкновении четырех авто в Воротынском районе Нижегородской области

02 февраля 2017 12:12  [1434] Происшествия
С места ДТП (Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области)

С места ДТП

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Один человек погиб при столкновении четырех автомобилей в Воротынском районе Нижегородской области 1 февраля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 21:50 на 564 км трассы Москва – Уфа водитель 1983 года рождения, управляя Volvo, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ГАЗ-3309, ехавший в попутном направлении. После этого иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с DAF, в который в свою очередь врезался автомобиль Toyota corolla.

В результате аварии водитель DAF погиб. Водитель Volvo был госпитализирован, его пассажир получил скальпированную рану головы и ушибы и после осмотра медиками был отпущен.

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