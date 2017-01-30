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Происшествия

ГУ МВД по Нижегородской области проводит проверку по факту обращения кстовчанки о применении к ней насилия полицейскими

02 февраля 2017 12:28  [241] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МВД по Нижегородской области проводит проверку по факту обращения кстовчанки о применении к ней насилия полицейскими. Об этом сообщили в ГУ МВД 2 февраля 2016 года.

Напомним, 26 января МРОО "Комитет по предотвращению пыток" сообщила о том, что с заявлением к юристам комитета обратилась жительница г. Кстово Кристина Морозова. Она пожаловалась на то, что к ней 25 октября 2016 года применялось насилие со стороны полицейских. При этом в отделе полиции, по ее словам, она оказалась после того как ее собака испачкана брюки полицейскому. Официально женщину задержали для выяснения личности, так как у нее не было при себе документов. Также женщина сообщила, что насилие к ней было применено после отказа раздеться в присутствии посторонних мужчин, в том числе задержанных.

В отношении самой кстовчанки сейчас возбуждено уголовное дело по ст.319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"), оно уже направлено в суд. По ее же жалобе дело, по данным Комитета, было возбуждено после личного обращения к руководителю СУ СК РФ по Нижегородской области, и пока оно возбуждено в отношении неопределенного круга лиц.

Как сообщили у ГУ МВД 2 февраля, ведомством проводится проверка по факту сообщения о случившемся в кстовском отделе полиции.

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