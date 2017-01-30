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Политика

Александр Щелоков не намерен выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя исполкома НРО ЕР

02 февраля 2017 12:35  [257] Политика
Александр Щелоков

Александр Щелоков

Александр Щелоков не намерен выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя исполкома НРО "Единой России". Об этом сообщила пресс-служба НРО партии 2 февраля 2017 года.

Согласно информации, Щелоков взял самоотвод при обсуждении выдвижения кандидатур для утверждения в должности руководителя регионального исполнительного комитета (РИК) в Центральном исполнительном комитете партии

Рнаее, на заседании регионального политсовета Александр Щелоков поблагодарил коллег за совместную работу. "В исполнительных органах регионального отделения партии я работал одиннадцать лет. Это был насыщенный и плодотворный для меня период. Дальше вижу перед собой другие задачи. Слова благодарности хочется сказать всем коллегам, в первую очередь командам местных отделений и регионального исполкома. Моя работа в Партии продолжится в статусе члена президиума. Спасибо за оказанное доверие", - отметил он.

Также сообщается, что "центральный исполнительный комитет проведет согласование нового руководителя исполнительного комитета в ближайшее время".

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