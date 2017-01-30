Александр Щелоков не намерен выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя исполкома НРО ЕР Политика

Александр Щелоков

Александр Щелоков не намерен выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя исполкома НРО "Единой России". Об этом сообщила пресс-служба НРО партии 2 февраля 2017 года.Согласно информации, Щелоков взял самоотвод при обсуждении выдвижения кандидатур для утверждения в должности руководителя регионального исполнительного комитета (РИК) в Центральном исполнительном комитете партииРнаее, на заседании регионального политсовета Александр Щелоков поблагодарил коллег за совместную работу. "В исполнительных органах регионального отделения партии я работал одиннадцать лет. Это был насыщенный и плодотворный для меня период. Дальше вижу перед собой другие задачи. Слова благодарности хочется сказать всем коллегам, в первую очередь командам местных отделений и регионального исполкома. Моя работа в Партии продолжится в статусе члена президиума. Спасибо за оказанное доверие", - отметил он.Также сообщается, что "центральный исполнительный комитет проведет согласование нового руководителя исполнительного комитета в ближайшее время".