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Происшествия

Нижегородский Госохотнадзор просит через суд взыскать с охотника 120 тысяч рублей за убитого лося

02 февраля 2017 12:41  [288] Происшествия
(Фото: Министерство экологии Нижегородской области)

Фото: Министерство экологии Нижегородской области

Комитет Госохотнадзора Нижегородской области просит через суд взыскать с охотника 120 тысяч рублей за убитого лося. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 2 февраля 2017 года.

Иск от ведомства поступил в Уренский районный суд. В заявлении говорится, что специалисты Госохотнадзора в сентябре 2015 года задержали гражданина на территории охотничьих угодий общественной организации "Клуб охотников "Фауна" (Уренский район) с тушей лося (мясо, шкура, фрагменты тела).

Мужчина являлся владельцем охотничьего билета, но при этом у него не было разрешения на право находиться на территории данных охотничьих угодий и разрешения на охоту на этой территории. "Охота на лося без разрешения наносит животному миру ущерб", - говорится в сообщении.

В связи с этим комитет Госохотнадзора Нижегородской области обратился в суд о взыскании с охотника ущерба в сумме 120 тысяч рублей.

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